Фестиваль «Лукоморье на Байкале» пройдет в девятый раз

С 8 по 18 мая в селе Савватеевка под Ангарском пройдет Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». Для участия в мероприятии было подано 154 заявки, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Организационный комитет утвердил участие 25 команд, в составе которых 50 художников-скульпторов из восьми стран мира (Россия, Перу, Монголия, Китай, Литва, Италия, Беларусь и Бангладеш). В этом году скульпторы будут творить на тему «Сказки народов мира». Фото: angarsk-adm.ru

В дни фестиваля организаторы будут проводить различные мастер-классы для посетителей парка. Жюри возглавит Наталья Бакут, иркутский художник-камнерез, мастер камнерезного искусства, член Союза художников России, заслуженный деятель камнерезного искусства. Наталья Бакут – автор нескольких памятников и скульптур на территории области, в том числе и скульптуры бабра в Иркутске.

– Фестиваль «Лукоморье на Байкале» – один из лучших событийных проектов в Иркутской области и единственный в Российской Федерации фестиваль деревянных скульптур, входящий в состав двух международных ассоциаций: AIESM (Интернациональная ассоциация монументальной скульптуры) и ISSA (Интернациональный альянс скульптурных симпозиумов). Дважды фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» занимал первое место во всероссийском конкурсе событийного туризма национальной премии Russian Event Awards и удостаивался статуса «Национальное событие» – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Справка:

Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» (ранее «Лукоморье») впервые прошел в 2011 году. За восемь лет в нем приняли участие более ста скульпторов из разных стран мира (Мексики, Японии, Дании, Ирана, Германии, Южной Кореи, Казахстана, Бельгии и др.), а также мастера почти из всех регионов России. Сейчас парки скульптур из сосны, находящиеся в селе Савватеевка и на Байкальском тракте, являются единственными в мире, где круглый год стоят скульптуры из сосны. На данный момент их более 200.