Рай или апокалипсис? 11% россиян не представляют свою жизнь без возможности выйти в сеть

Процесс интернетизации в России продолжается, и наши сограждане все реже могут представить себе жизнь без глобальной сети. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследовал особенности использования интернета в России.

На сегодняшний день доля интернет-пользователей в России довольно высокая – 84% наших сограждан с той или иной периодичностью пользуются интернетом. 69% выходят в сеть ежедневно, 13% – несколько раз в неделю или месяц и 2% – крайне редко. Наиболее активную аудиторию составляют 18-24-летние (99% пользуются интернетом ежедневно), высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (73%), москвичи и петербуржцы, а также жители городов-миллионников (по 78%). Ни к каким интернет-ресурсам не обращаются 16% опрошенных.Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 24% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 27% – что влияние будет крайне слабым. Вместе с тем, для 48% это станет серьезным испытанием – с 2017 г. (32%) эта доля заметно выросла. 37% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 11% – что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть (среди 18-24-летних такие ответы дали 40% и 26%, среди москвичей и петербуржцев – 43% и 26% соответственно).

Справка:

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 апреля 2019 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.