Как будет ходить транспорт в Иркутске 9 мая 2019 года

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, движение транспорта 9 мая в Иркутске будет ограничено. Часть улиц будет закрыта, общественный транспорт будет работать до двух часов ночи, схема движения автобусных маршрутов изменена, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проезд будет закрыт:

– с 8:00 до 12:00 по улице Декабрьских Событий (полностью), с 12:00 до 23:00 – на участке от ул. Карла Маркса до ул. Нижняя Набережная.

– с 8:00 до 23:00 по улице Желябова и вокруг сквера Кирова.

– с 8:00 до 12:00 по улице Карла Маркса и на перекрестке улиц Советской и Депутатской.

Общественный транспорт 9 мая будет работать до двух часов ночи 10 мая.

С 21.00 возле мест проведения массовых мероприятий будут организованы дополнительные пункты отправления городского пассажирского транспорта. Для маршрутов № 3, 6, 7к, 23, 28р, 30, 33, 38, 65 – правая сторона ул. Сурикова от ул. Ленина в сторону Глазковского моста.

Пункт отправления для маршрутов №№ 4к, 27, 32, 56 – правая сторона ул. Нижняя Набережная от ул. Декабрьских Событий в сторону остановки «Фортуна».

Для маршрутов № 12, 20, 83 – правая сторона ул. Российской от ул. Марата до ул. Ленина.

Схема организации движения в Иркутске 9 мая:

Движение троллейбусных маршрутов будет осуществляться по следующей схеме:

С 8.00 до 12:00 движение троллейбусных маршрутов № 3 и 4 будет закрыто.

С 12:00 до 14:00 троллейбусы № 3, 4 будут ходить по маршруту «Аэропорт – м/р Солнечный».

С 14.00 до 23.00 троллейбус № 3 «м/р Солнечный – пр. Марата» будет ходить по маршруту «м/р Солнечный – ул. Свердлова».

С 8:00 до 14:00 троллейбусы № 7, 8 будут ходить до остановки «ул. Волжская».

Движение трамвайных маршрутов будет осуществляться по следующей схеме:

С 8:00 до 12:00 трамвайный маршрут № 1 будет ходить до остановки «Трампарк» через ул. Волжская в обоих направлениях; трамвай № 3 пойдет до остановки «Ц. Рынок» по улицам Волжская, Партизанская в обоих направлениях; трамваи № 5 и 6 будут ходить до остановки «Ц. Рынок» по улицам Волжская, Партизанская в обоих направлениях; движение трамвайных маршрутов № 2 и 4 будет закрыто.

Движение автобусных маршрутов будет осуществляться по следующей схеме:

1. С 8:00 до 12:00 движение автобусного маршрута № 5к при следовании в центр после ул. Депутатской будет направлено по улицам Трилиссера, Партизанской; из центра – по улицам Партизанской, Трилиссера, Депутатской и далее по маршруту.

2. С 8:00 до 12:00 автобусы № 20, 42, 43 при следовании из аэропорта после ул. Советской поедут по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам; с 12:00 до 23:00 после ул. Советской – по улицам Декабрьских Событий, К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее. С 8:00 до 12:00 маршруты № 20, 42, 43 при следовании в аэропорт направятся после ул. Чкалова по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Советская, Байкальская, Трилиссера, Красноярская, Советская и далее; с 12:00 до 23.00 после ул. Чкалова – по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее.

3. с 8:00 до 12:00 автобусы № 98 при следовании в центр после ул. Советской пойдут по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Дзержинского; из центра после ул. Дзержинского – по улицам К. Либкнехта, Трилиссера, Красноярская, Советская и далее по маршруту. С 12:00 до 23:00 после ул. К. Маркса поедут по улицам Киевская, Дзержинского, К. Либкнехта и далее как обычно.

4. с 8:00 до 12:00 маршрутки № 64, 66 при следовании в центр после ул. Дзержинского направятся по улицам Литвинова, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. С 12:00 до 23.00 после ул. Тимирязева – по улицам Декабрьских Событий, К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее. С 8:00 до 23:00 при следовании в центр после ул. Чкалова по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее.

5. с 8:00 до 12:00 движение автобусных маршрутов № 4к и 4с будет осуществляться до остановки «Автовокзал».

6. с 8:00 до 12:00 маршруты № 9, 15, 27, 32, 52, 81 направятся до остановки «Автовокзал», после ул. Рабочая – по улицам Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской Революции; от автовокзала – по улицам Октябрьской Революции, Ф. Энгельса, Баррикад и далее. С 12:00 до 23:00 после ул. Рабочая – по улицам Франк-Каменецкого, К. Маркса и далее как обычно.

7. с 8:00 до 12:00 автобусы № 13 и 31 будут ходить до остановки «Автовокзал», после ул. Рабочая – по улицам Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской Революции; от автовокзала – по улицам Октябрьской Революции, Ф. Энгельса, Баррикад и далее. С 12.00 до 23.00 при следовании в центр после ул. Рабочая – направятся по улицам Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской Революции, Тимирязева, ул. Декабрьских Событий, К. Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочая и далее.

8. с 8:00 до 12:00 маршрут № 35 будет ходить до остановки «Автовокзал», после ул. Баррикад пойдет по улицам Ф. Энгельса, Октябрьской Революции, Франк-Каменецкого, Дзержинского и Октябрьской Революции.

9. с 9:00 до 12:00 автобусы № 14, 28р, 30, 37, 65 при следовании из центра после ул. Дзержинского пойдут по улицам Литвинова, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее. Остановка «Ц. Рынок» с ул. Чехова переносится на ул. Дзержинского, 26; с 12:00 до 23:00 после ул. Дзержинского поедут по улицам Чехова, К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. С 8:00 до 23:00 при следовании в центр после ул. Чкалова направятся по улицам Марата, Свердлова, Ленина.

10. с 8:00 до 12:00 маршруты № 8, 67 при следовании в центр от Н.И.ТЭЦ и м/р Первомайский будут следовать до остановки «Ц. Рынок» (ул. Дзержинского, 26), после ул. Чкалова - по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского; из центра после ул. Дзержинского - по улицам Литвинова, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. С 12:00 до 23:00 при следовании в м/р Зеленый, м/р Топкинский после ул. Чкалова направятся по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских Событий, К. Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочая; из м/р Зеленый, м/р Топкинский после ул. Рабочей - по улицам Франк-Каменецкого, К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

11. с 8.00 до 12:00 автобус № 90 при следовании в аэропорт после ул. Байкальской поедет по улицам Трилиссера, Красноярская, Советская; при следовании из аэропорта после ул. Советская - по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. С 12:00 до 23:00 при следовании из аэропорта после ул. Ленина поедет по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее как обычно.

12. с 8:00 до 12:00 маршруты № 3, 80 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова направятся по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, К. Либкнехта, Трилиссера, Красноярская, Советская и далее по маршрутам. При следовании из аэропорта маршрут № 3 после ул. Советская поедет по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. № 80 после ул. Ленина - по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова. С 12:00 до 23:00 автобусы № 3 и 80 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина; из центра после ул. Ленина – по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам.

13. с 8:00 до 12:00 маршрут № 56 при следовании из мкр. Солнечный направится до остановки «Ц. Рынок». С 12:00 до 23:00 при следовании из мкр. Солнечный после ул. Байкальская - по улицам Литвинова, Дзержинского, Декабрьских Событий, К. Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочая; из пр. Радищева после ул. Рабочая - по улицам Франк-Каменецкого, К. Маркса, Ленина.

14. с 8:00 до 23:00 автобусы № 6, 29а, 33, 39 при следовании в центр после ул. Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина; при следовании из центра после ул. Б. Хмельницкого - по улицам К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

15. с 8:00 до 23:00 маршрутки № 7к, 16, 23, 38 при следовании из центра после ул. Ленина направятся по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова. № 16, 23, 38, 74, 77 при следовании в центр после ул. Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина.

16. с 8:00 до 23:00 маршруты № 12, 16к после ул. Ленина будут проходить по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина.

17. с 8:00 до 23:00 автобусы № 28 и №60 будут ходить до остановки «ул. Чкалова», при следовании в центр после Глазковского моста по улицам 5-ой Армии, Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршруту.

18. с 8:00 до 12:00 автобус № 99 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова пойдет по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, К. Либкнехта, Трилиссера, Красноярская, Советская. При следовании из аэропорта после ул. Советской - по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская. С 12:00 до 23:00 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова - по улицам Марата, Свердлова, Ленина.

Движение автобусных маршрутов № 50 и 87 будет закрыто.