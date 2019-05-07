Расходы россиян и средний чек снижаются

Вторую неделю подряд объем повседневных расходов и размер среднего чека у россиян продолжают сокращаться. Об этом сообщает исследовательский холдинг Ромир.

Вторую неделю подряд повседневные расходы россиян в разрезе недели продолжают сокращаться. Так, на неделе в 22 по 28 апреля в среднем российская семья потратила на привычные товары 4215 руб., что на 3,5% меньше, чем неделей ранее. На аналогичной неделе прошлого года совокупные расходы равнялись 4251 руб., что всего на 0,8% больше, чем в текущем году. При этом повседневные расходы россиян по сравнению с 2012 годом выросли на 44%.

Динамика недельных номинальных повседневных расходов (в рублях) жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. 2018-2019 год, недели 05-17.

Средний чек вторую неделю подряд теряет по 10 руб. Его значение по итогам 17-й недели года остановилось на отметке в 521 руб. Аналогичная ситуация наблюдалась в том же периоде и годом ранее. Средний чек также две недели подряд худел, сокращаясь на 10 руб. за неделю. При этом по сравнению с 2012 годом размер среднего чека увеличился на 63%.