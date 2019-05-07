Иркутский район лидирует в Приангарье по приросту населения по итогам 2018 года

Иркутский район стал лидером в Приангарье по росту численности населения по итогам 2018 года. По данным Иркутскстата, прибавка населения составила 5%. По состоянию на 1 января текущего года на территории Иркутского района проживало 132 744 человека, что на 6 240 человек больше, чем в 2018 году.

Наибольший прирост населения зарегистрирован в Марковском муниципальном образовании, где количество жителей возросло на 3 125 человек (24%) и составило 32 525 человек. Также в лидерах Хомутовское муниципальное образование, где жителей стало больше на 707 человек (15%), общая численность населения – 19 492 человека.

Как отметили в Иркутскстате, всего в Иркутской области проживает 2,397 млн человек. За год общая численность населения сократилась на 6 432 человек.