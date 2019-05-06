С 1 июля управляющие компании и ТСЖ должны установить онлайн-кассы

С 1 июля 2019 года управляющие организации, ТСЖ, также как и большинство субъектов бизнеса, должны установить онлайн-кассы. ФНС России по Иркутской области провела семинар, в ходе которого были разъяснены вопросы применения данной категорией налогоплательщиков контрольно-кассовой техники нового формата.

Инспекторы подчеркнули, что согласно Федеральному Закону № 54-ФЗ жилищные организации обязаны формировать кассовые чеки при осуществлении расчетов с физическими лицами как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке.

При оплате наличными средствами или платежной картой чек пробивается в момент расчета, а при безналичной оплате электронный чек формируется не позднее одного рабочего дня и передается клиенту вместе с товаром, работой, услугой, либо отправляется на номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

В рамках встречи специалисты рассказали об актуальных изменениях в действующем законодательстве о применении ККТ, основных особенностях использования онлайн-касс в сфере ЖКХ. В частности, разъяснили, как направить чек клиенту, если неизвестны номер мобильного телефона или адрес электронной почты, как поступить, если жилец оплатил большую сумму, чем указана в квитанции, и какая ответственность предусмотрена за неприменение ККТ.