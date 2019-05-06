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В Иркутске заблокирован доступ к сайтам по продаже банковских карт

6 мая 2019

В Иркутске заблокирован незаконный канал продажи банковских карт.

Прокуратура Куйбышевского района Иркутска выявила сайты, предоставляющие возможность приобретения банковских карт, оформленных на третьих лиц. Приобретая таким образом карты, их фактические пользователи могут беспрепятственно и бесконтрольно совершать денежные операции, в том числе обналичивать денежные средства, полученные преступным путем. 

Чтобы блокировать доступ на указанные сайты, прокуратура района обратилась в суд с 3 административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Кировский районный суд города Иркутска требования прокурора удовлетворил и заблокировал доступ к сайтам.


/ СИА /
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