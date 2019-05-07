На пост бизнес-омбудсмена Иркутской области предлагают кандидатуру экс-министра ЖКХ Андрея Капитонова

Министерство экономического развития Приангарья принимает мнения предпринимательского сообщества о кандидатуре на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова в период с 3 мая по 20 мая 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, кандидат на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Капитонов Андрей Петрович родился 19 декабря 1964 года в Ангарске. Образование высшее: Иркутский орден Трудового Красного Знамени политехнический институт (1982-1987 годы), Иркутская государственная экономическая академия (1997-1999 годы), Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская академия государственной службы» (2006-2009 годы). В последние три года работал министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (с 21 декабря 2015 года по 21 декабря 2016 года), а с 16 января 2017 года по настоящее время – заместителем генерального директора по работе с органами государственной власти и местного самоуправления ОАО «Каравай». Не судим. Женат, отец четверых детей.

Мнения о кандидате принимаются посредством личной передачи на бумажном носителе в минэкономразвития региона по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 337, время приема мнений с 9.00 до 18.00, обед с 13 до 14.00 часов. Также можно передать мнение по факсимильной связи: номера телефонов 8(3952) 25-62-44, 24-12-49 или отправив заполненные бланки на адрес электронной почты econom@govirk.ru.

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 16 апреля 2014 года № 110-уг «Об отдельных вопросах, связанных с назначением на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области» субъекты предпринимательского сообщества направляют в министерство мнения по определенной форме. С образцом такой формы можно ознакомиться в сети Интернет по ссылке http://docs.cntd.ru/document/412705368.