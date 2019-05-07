У рубля мало шансов на продуктивное движение

Любой пейзаж предстает сначала в виде громадного беспорядка

Клод Леви-Строс

Утренний шторм в нефти российский рубль пережил сравнительно неплохо — доллар поднимался в область 65,50 руб., но позже отступил чуть ниже. Очевидно, что сырье еще будет штормить какое-то время, пока не станет полностью прозрачной ближневосточная картина (в сказки мы не верим) или пока не прояснится вопрос с торговыми переговорами между США и Китаем.

Рубль на таком фоне стоит в зоне риска, но «тонкий» рынок между двумя блоками майских каникул в России может как уберечь нацвалюту от лишних колебаний, так и обречь ее на повышенную волатильность.

В перечне внешних катализаторов сейчас мало что восхищает. Нефть в минусе, как уже и было сказано, юань резко ослаб после твита Трампа (а почему бы рублю не устремиться следом, как любой порядочной валюте развивающейся экономики?), внутренних идей нет, людей тоже почти нет. Что может привлечь внимание? Аукцион Минфина в среду, например, или любое замечание Китая в адрес постоянных американских вербальных угроз «закрутить» гайки в плане импортных пошлин.

Однако очень сомнительно, что, несмотря на внутридневные колебания, доллар выйдет сейчас за рамки среднего «боковика», скажем, 64,85-65,75 руб. Пока нет особенных оснований для этого, если только в мире не случится какой-нибудь пугающий «бум».

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»