Осетровский речной порт намерен значительно увеличить перевозку грузов в контейнерах в навигацию-2019

Осетровский речной порт группы компаний "Старвей" начал навигацию 2019 года. 5 мая встали под погрузку первые суда СК "Якутск": СК 2000 "Владимир Шелковников", СК 2056, теплоходы "Олег Кошевой" и "Сунтар" с баржами.

Суда с грузами, предназначенными для реализации проектов ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "Газпром", выйдут из "Осетрово", как только сойдёт лёд на среднем участке реки Лены.

В навигацию 2019 года под флагом СК "Якутск" только на верхнем участке реки будут работать 27 единиц самоходного и буксирного флота, 34 единицы несамоходных судов, общим тоннажем 76,3 тыс. тонн, а также 8 плавучих кранов грузоподъемностью от 5 до 16 тонн. Обслуживать транспортные суда будут 8 единиц вспомогательного флота (очистительные станции, танкеры, рейдовые буксиры). Также флот СК "Якутск" будут осуществлять перевозки на среднем участке Лены и на реках Алдан и Вилюй. В общей сложности ГК "Старвей" задействует в Ленском бассейне собственный флот общей грузоподъёмностью 90,5 тыс. тонн.

"В этом году ГК "Старвей" планирует значительно увеличить переработку и перевозку грузов в контейнерах, - отмечает председатель совета директоров ОРП, исполнительный вице-президент, руководитель бизнес-направления "Логистика" ГК "Старвей" Аркадий Лавров. – Для этого подготовлены производственные и складские мощности, логистический оператор порта – ООО "Речсервис" – заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшим российским интермодальным контейнерным оператором ПАО "Трансконтейнер"".

Сегодня производственные мощности причального фронта Осетровского речного порта увеличены до 339 тысяч тонн по переработке контейнеров в навигацию, тыловые мощности - до 238,5 тысяч тонн. .

В навигацию 2018 года ОРП нарастил объем отправки грузов в контейнерах на 34% до 101 тыс. тонн.

В ГК "Старвей" входят АО "Осетровский речной порт", ОП "Осетровская судоходная компания", ООО "Речсервис", ООО "Ленская грузовая компания", ООО "Речной порт Якутск", ООО "Судоходная компания "Якутск", ООО "Судоходная компания "Вилюй", ООО "Старвей-Логистика" и группа автотранспортных предприятий "АльянсАвтоГрупп". ГК "Старвей" также осуществляет оперативное управление транспортно-логистическом центром АО "Госснабсбыт Якутии" в Нижнем Бестяхе.