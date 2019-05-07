Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил ставки по рублевым вкладам

В конце апреля АТБ повысил ставки по вкладам «Инвестиционный», «Будущее», «Сохрани», «Накопи» и «Управляй».

Так, например, по вкладам «Инвестиционный» и «Будущее» максимальная процентная ставка в рублях достигает до 9,1% годовых, при условии оформления на срок – 367 дней.

Вклад открывается при условии одновременного оформления договора инвестиционного страхования жизни/ накопительного страхования жизни. Клиент имеет право оформить договор в любой страховой компании по своему усмотрению.

Кроме того, изменения коснулись вклада «Сохрани», при оформлении которого процентная ставка в рублях достигает до 7,5% годовых на сроках 182 дня и 367 дней.

По вкладу «Накопи» процентная ставка в рублях варьируется от 7,00 % годовых до 7,52 % годовых (с учетом капитализации) в зависимости от категории клиента, срока и суммы вклада.

Еще один вклад «Управляй» теперь можно оформить с повышенной процентной ставкой в рублях от 5,3 % годовых до 6,3 % годовых в зависимости от срока депозита.

- Мы увеличили проценты сразу по нескольким видам вкладов, так как у нас оформляют валютные вклады, краткосрочные и долгосрочные, вклады с пополнением и возможностью частичного снятия. В соответствии с этим мы решили повысить процент по каждой такой категории, чтобы клиенты могли не только выбрать именно свой вклад, но и получать повышенный доход, - прокомментировал директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.

Открыть вклад можно в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского банка или оформить заявку на консультацию на сайте банка.

Более подробная информация по телефону - 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).