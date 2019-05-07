С 30 апреля в АТБ начал действовать новый сезонный вклад «ЖАРА»

По вкладу «ЖАРА» предусмотрена минимальная сумма вклада 250 000 рублей, максимальная – без ограничений. Вклад не пополняемый и не пролонгируемый. Выплата процентов и суммы вклада – в конце срока. Валюта вклада – рубли. Срок вклада – 92 дня, процентная ставка – 7,7 %годовых.

Предложение ограничено, оформить вклад «ЖАРА» можно по 30 мая 2019 года включительно.

- Новый вклад «ЖАРА» - это акционное предложение, которое действует всего один месяц с начала запуска. Мы предлагаем самый высокий процент среди всех наших действующих предложений по вкладам. Вклад привлекателен тем, что за короткий срок, всего три месяца, вы не только сохраните сбережения, но и максимально сможете их увеличить, - комментирует директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.

Откройте вклад «ЖАРА» в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского банка или оформите заявку на консультацию на сайте банка

Более подробная информация по телефону - 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).