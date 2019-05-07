Сбербанк увеличил доход от корпоративно-инвестиционного бизнеса в I квартале на 11%

Операционный доход Сбербанка от корпоративно-инвестиционного бизнеса в I квартале 2019 года превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 11%.

Блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка сегодня обслуживает свыше 2 млн 317 тыс. активных клиентов-юрлиц (рост на 6% к IV кварталу 2018 года). За I квартал банк привлек 171 тыс. новых корпоративных клиентов.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:

«Мы довольны итогами квартала, но не намерены останавливаться на достигнутом. Мы продолжим активно наращивать клиентскую базу, при этом развивая новые сервисы, в том числе цифровые. Необходимо также добиться более быстрого вывода продуктов на рынок».

Портфель кредитов Сбербанка малым и средним предприятиям вырос за I квартал на 25 млрд руб., что на 2% выше плановых показателей.

Доля Сбербанка на российском рынке бизнес-карт достигла в I квартале 40%. Всего клиентами банка активно используется 606 тыс. бизнес-карт (рост на 4% к IV кв. 2018 года). Также активно растет доля использования бизнес-карт в точках POS-продаж — c 21% до 25%. В I квартале была запущена цифровая бизнес-карта, которую можно оформить в течение дня в Сбербанк Бизнес Онлайн.

В I квартале 2019 года запущен сервис для самозанятых «Свое дело» (доступен в Сбербанк Онлайн с 3 апреля). Он дает возможность регистрации в качестве самозанятого и предлагает дополнительные сервисы по развитию бизнеса (CRM, юрист и т. д.).

В I квартале была запущена технология дистанционной регистрации бизнеса и открытия счета (РБиДОС) в партнерском канале банка. Зафиксирован кратный рост (в 8 раз) количества дистанционных регистраций (3,5 тыс.) и открытия счетов (2,5 тыс.).

Также в I квартале этого года запущены сервисы «Курьер» для малого бизнеса (в 10 регионах России) и Business Travel по бронированию отелей и покупке билетов в Сбербанк Бизнес Онлайн (более 300 билетов за 2 месяца) и «Управление договорами инкассации онлайн» (на сайте банка, минус 2 дня на заключение договора). Последнее привело к тому, что время на заключение договора уменьшилось на 2 дня, теперь 85% заявок на заключение новых соглашений об инкассации поступает онлайн.

Кроме того, в I квартале банком реализован отказ от чековой книжки — теперь вместо бумажного используется электронный чек. Эффект — минус 150 тыс. чековых книжек в год, а время операции сократилось c 10,2 до 8 минут. В целом сокращение объема использования бумаги в расчетно-кассовых операциях составило 10%.