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Сбербанк сообщает об открытии счета для пожертвований семьям погибших и пострадавших в авиапроисшествии в аэропорту Шереметьево

7 мая 2019

Сбербанк сообщает об открытии счета для пожертвований семьям погибших и пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево. Счет открыт по просьбе ВРИО губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для перечисления денежных средств в благотворительный фонд «Русфонд». 

Перечислить денежные средства в помощь пострадавшим можно в Сбербанк Онлайн, мобильном приложении, банкоматах, терминалах и офисах банка.

Для перечисления средств в мобильном приложении Сбербанк Онлайн введите в строке поиска «Шереметьево» или «авиапроисшествие». Далее выберите услугу «Пожертвование пострадавшим авиапроисшествии в  Шереметьево» и введите сумму пожертвования. 

Комиссия за перевод не взимается.

Наименование организации: Благотворительный Фонд «Русфонд»
Р/с 40703810238000013975
ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
ИНН 7743089883
КПП 771401001
БИК 044525225
ОГРН 1097799029580


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