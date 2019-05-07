Сбербанк сообщает об открытии счета для пожертвований семьям погибших и пострадавших в авиапроисшествии в аэропорту Шереметьево

Сбербанк сообщает об открытии счета для пожертвований семьям погибших и пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево. Счет открыт по просьбе ВРИО губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для перечисления денежных средств в благотворительный фонд «Русфонд».

Перечислить денежные средства в помощь пострадавшим можно в Сбербанк Онлайн, мобильном приложении, банкоматах, терминалах и офисах банка.

Для перечисления средств в мобильном приложении Сбербанк Онлайн введите в строке поиска «Шереметьево» или «авиапроисшествие». Далее выберите услугу «Пожертвование пострадавшим авиапроисшествии в Шереметьево» и введите сумму пожертвования.

Комиссия за перевод не взимается.

Наименование организации: Благотворительный Фонд «Русфонд»

Р/с 40703810238000013975

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7743089883

КПП 771401001

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ОГРН 1097799029580