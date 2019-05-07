Примсоцбанк проведёт бесплатный семинар для участников ВЭД

Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на семинар «Взаимодействие таможенных, налоговых органов с банком в сфере валютного контроля. Требования законодательства к условиям контрактов ВЭД», который состоится 22 мая 2019 года. Участие бесплатное, необходима регистрация.ъ

На семинаре будет рассмотрен процесс обмена сведениями между банком, таможенными и налоговыми органами в рамках валютного контроля, перечень и содержание документов, предоставляемых в банк для расчётов по контрактам ВЭД. Кроме того, специалисты Банка дадут рекомендации по созданию внутренней системы валютного контроля для компаний-участников ВЭД.

— В этом году Банку исполнилось 25 лет, из них 24 года банк занимается обслуживанием внешнеэкономической деятельности, обладает огромным опытом и знает все нюансы работы в этой сфере. И мы готовы поделиться с предпринимателями бесценным опытом, — рассказала Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Помимо анонсированной тематики, специалисты Банка с удовольствием ответят и на другие вопросы, связанные с обслуживанием участников ВЭД.

Семинар пройдёт 22 мая 2019 года, в 15:00 по адресу: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 103, Отель «Акфес-Сейо». Участие в мероприятие бесплатное, для регистрации необходимо оставить заявку по телефону 8(800)200-42-02 или на сайте банка.