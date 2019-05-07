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5 млн рублей материнского капитала незаконно обналичили в Шелехове

7 мая 2019

Прокуратура Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти жительниц Иркутской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

<p>Фото: tv-karelia.ru</p>

Фото: tv-karelia.ru

По версии следствия, с 2013 по 2017 год 45-летняя жительница Шелехова, являясь директором одного из агентства недвижимости, организовала незаконное обналичивание средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал путем совершения фиктивных сделок займа и купли-продажи. Одна из обвиняемых, зная о деятельности директора агентства недвижимости, вступив с ней в сговор, осуществляла поиск женщин, получивших сертификаты, а её знакомая предоставляла свою квартиру для совершения сделок. За свои услуги они получали значительную часть от денежных сумм, перечисленных по сертификатам.

По информации пресс-службы прокуратуры Приангарья, в числе обратившихся к ним и вступивших в преступный сговор установлено шесть женщин из городов Иркутска, Шелехова и Иркутского района.

В результате бюджету РФ причинен ущерб в сумме более 5 млн рублей. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский суд Иркутска


/ СИА /
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