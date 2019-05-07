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Где в Иркутске перекроют дороги на 9 мая

7 мая 2019

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, движение транспорта 9 мая будет ограничено.

<p>Фото: bloknot-volgograd.ru</p>

Фото: bloknot-volgograd.ru

Проезд будет закрыт:

  • с 8:00 до 12:00 по улице Декабрьских Событий (полностью), с 12:00 до 23:00 – на участке от ул. Карла Маркса до ул. Нижняя Набережная.
  • с 8:00 до 23:00 по улице Желябова и вокруг сквера Кирова.
  • с 8:00 до 12:00 по улице Карла Маркса и на перекрестке улиц Советской и Депутатской.

Общественный транспорт 9 мая будет работать до двух часов ночи 10 мая.

С 21.00 возле мест проведения массовых мероприятий будут организованы дополнительные пункты отправления городского пассажирского транспорта. Для маршрутов № 3, 6, 7к, 23, 28р, 30, 33, 38, 65 – правая сторона ул. Сурикова от ул. Ленина в сторону Глазковского моста.

Пункт отправления для маршрутов №№ 4к, 27, 32, 56 – правая сторона ул. Нижняя Набережная от ул. Декабрьских Событий в сторону остановки «Фортуна». Для маршрутов № 12, 20, 83 – правая сторона ул. Российской от ул. Марата до ул. Ленина.

Подробнее о схеме организации движения 9 мая можно узнать на сайте администрации Иркутска.

 


/ СИА /
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