День Победы: куда сходить 9 мая в Иркутске

Более 40 мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подготовлено госучреждениями культуры, сообщает пресс-служба Иркутской области. Это выставки, концерты и встречи, показы спектаклей и фильмов. Фото: temryuk.ru

В театр

В Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова 8 мая покажут спектакль о любви в военное время «Мой бедный Марат», постановку Геннадия Шапошникова «Завтра была война». 9 мая состоится концерт «На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвига и славы», поставленный главным режиссёром театра Станиславом Мальцевым.

Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова 8 и 9 мая приглашает на спектакль по повести Валентина Распутина «Живи и помни». В зале учебного театра Иркутского театрального училища 8 мая студенты покажут спектакль «Мы против войны» и 11 мая концертную программу «Дом, в котором мы живём».

На концерт

Песни военных лет прозвучат в программе Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского «От героев былых времен» 9 и 10 мая. В День Победы концерт будет благотворительным. 7 мая артисты театра выступят для ветеранов на сцене Дома актера. 9 мая в Иркутской областной филармонии пройдет праздничный концерт Губернаторского симфонического оркестра. Там же днём ранее состоится музыкально-литературная композиция по произведению Александра Твардовского «Василий Тёркин».

На творческую встречу

Активное участие в праздновании Дня Победы принимают областные библиотеки.

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева организует урок мужества «Великая Победа великого народа», исторический час памяти «Героев наших имена», творческую встречу с председателем областного отделения организации «Дети войны» Светланой Друговой, литературно-исторические часы на разные темы.

Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина 7 мая присоединится к акции «Читаем детям о войне». В этот день в разных уголках России и за её пределами пройдет час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. В библиотеках также работают книжно-иллюстративные выставки, выставки мультимедийных изданий, книг, журнальных публикаций и электронного фонда.

В музей

Вечер фильмов о войне организует Иркутский областной художественный музей в отделе «Усадьба В.П. Сукачева». 8 мая на ледоколе «Ангара» Иркутского областного краеведческого музея покажут премьеру 2019 года – военно-историческую драму «Коридор бессмертия». Это будет единственный бесплатный показ ленты в Иркутске. В широкий прокат в кинотеатрах фильм выйдет в этот же день. Он основан на реальных событиях, произошедших в январе 1943 года после прорыва блокады Ленинграда.



В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 9 мая традиционно состоится день открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, воинов-интернационалистов, там же состоится интерактивное мероприятие «Фотокарточка Победы». Кроме того, 8 мая музей организует литературно-исторические чтения «Берлин, май 45-го», а до конца мая будет работать электронная выставка «День Победы» от Музея Победы (Москва). Культурно-просветительное мероприятие «Как хорошо на свете без войны» пройдет 9 и 11 мая в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».Мероприятия ко Дню Победы подготовили и другие учреждения культуры Иркутской области. Так в Культурном центре А. Вампилова до 15 июня работает выставка книг иркутян-фронтовиков «Не убитое пулей Слово…», а до конца мая в Ремесленном подворье Иркутского областного Дома народного творчества представлена областная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Пламя памяти». В течение мая в Иркутском областном кинофонде проводится фестиваль патриотического кино «Память огненных лет». В Иркутском областном музыкальном колледже им. Ф. Шопена 7 мая состоится конкурс патриотической песни «Этих дней не смолкает слава!».