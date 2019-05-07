Иркутская область занимает третью строчку в Сибири по уровню конкуренции среди соискателей

По данным индекса HeadHunter, сегодня в России наблюдается повышенный уровень конкуренции между соискателями: на одну вакансию в среднем претендуют 7 кандидатов. Однако в сибирском федеральном округе конкуренция чуть ниже – 5 соискателей на вакансию. Сложнее всего найти работу в Омской области, проще всего – в Кемеровской и Красноярском крае. Фото: migration.lt «На каждую вакансию, размещенную в Иркутской области, сегодня приходится 5,6 резюме. Такая ситуация для работодателей благоприятнее, чем для соискателей, так есть выбор кандидатов, – отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Конечно, в разных отраслях ситуация может отличаться: например, в страховании и в медицине уже соискатели могут выбирать себе лучшего работодателя».

Наиболее высокая конкуренция наблюдается в профобласти «Начало карьеры, студенты» – на одну вакансию тут приходится 17 резюме. Далее идут «Юристы», «Госслужба, НКО», «Топ-менеджмент», «Безопасность» и «Административный персонал». Как правило, это те сферы, где есть переизбыток специалистов. Низкая конкуренция среди соискателей в профобластях «Консультирование», «Страхование», «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Автомобильный бизнес».

«Важно, что хоть конкуренция среди рабочего персонала невысока, растет и спрос работодателей, и количество соискателей, причем быстрее, чем во многих других профессиональных сферах.», – добавляет Елана Таращук.

О HeadHunter

HeadHunter – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 200 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 30 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 450 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

