Иркутский «Россельхозбанк» предлагает монеты из драгоценных металлов к празднику Победы

Иркутский РФ АО «Россельхозбанк» поздравляет с наступающим праздником и представляет Вашему вниманию памятные монеты из драгоценных металлов.

Каждая монета имеет сертификат подлинности, что подтверждает ее основные характеристики, и вложена в символичный футляр. Такое приобретение может стать как предметом коллекционирования, так и отличным ценным подарком для партнеров и близких людей в праздничный день.

Только в период с 06.05.2019г по 18.05.2019г включительно, на монеты Бессмертный подвиг-19 (Журавли), Бессмертный подвиг-19 (Письма), День Великой Победы-19, действует специальная сниженная цена:

Более подробную информацию о котировках и других монетах можно получить на сайте Банка: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf или по телефонам: г. Иркутск, тел.: 8 (3952) 50-33-15 (вн.4622, 4171, 4172); 50-33-25.