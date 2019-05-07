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В Железногорске - Илимском в отделении Сбербанка открылся Центр обслуживания населения Энергосбыта

7 мая 2019

6 мая в отделении ПАО Сбербанк № 8586/285 г. Железногорск-Илимский заработал ЦОН ООО «Энергосбыт» (Центр обслуживания населения). Специалист энерго-сбытовой компании консультирует жителей города по вопросам начислений коммунальных платежей и расчетов за  потребление электроэнергии; окажет содействие при заключении или расторжении Договора по организации энергоснабжения; поможет установить мобильное приложение для онлайн- расчетов; оформит заявку на размещение приборов учета. 

Екатерина Мироненко, руководитель отделения №8586/285:

«Это уже второй совместный проект Сбербанка и ООО «Энергосбыт», реализованный в северных территориях Иркутской области. В 2018 году подобный ЦОН   открылся в г. Усть-Куте, его сервис, удобство и скорость платежей, качество работы персонала положительно оценили местные жители. Опыт совместного обслуживания населения Сбербанк и энерго-сбытовая компания продолжили теперь и в Железногорске-Илимском. Нам важно предоставить жителям города, клиентам нашего банка, максимум полезных и актуальных услуг. Оплата коммунальных платежей, в частности по электроснабжению, относится к их числу.   Приятно, что Сбербанк и в этом направлении рядом с людьми, помогает им в решении актуальных вопросов». 

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru

/ СИА /
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