В Железногорске - Илимском в отделении Сбербанка открылся Центр обслуживания населения Энергосбыта

6 мая в отделении ПАО Сбербанк № 8586/285 г. Железногорск-Илимский заработал ЦОН ООО «Энергосбыт» (Центр обслуживания населения). Специалист энерго-сбытовой компании консультирует жителей города по вопросам начислений коммунальных платежей и расчетов за потребление электроэнергии; окажет содействие при заключении или расторжении Договора по организации энергоснабжения; поможет установить мобильное приложение для онлайн- расчетов; оформит заявку на размещение приборов учета.

Екатерина Мироненко, руководитель отделения №8586/285:

«Это уже второй совместный проект Сбербанка и ООО «Энергосбыт», реализованный в северных территориях Иркутской области. В 2018 году подобный ЦОН открылся в г. Усть-Куте, его сервис, удобство и скорость платежей, качество работы персонала положительно оценили местные жители. Опыт совместного обслуживания населения Сбербанк и энерго-сбытовая компания продолжили теперь и в Железногорске-Илимском. Нам важно предоставить жителям города, клиентам нашего банка, максимум полезных и актуальных услуг. Оплата коммунальных платежей, в частности по электроснабжению, относится к их числу. Приятно, что Сбербанк и в этом направлении рядом с людьми, помогает им в решении актуальных вопросов».