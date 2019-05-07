Братчан обучили навыкам оказания паллиативной помощи в рамках проекта «Доброе сердце», поддержанный РУСАЛом

«Доброе сердце» – так называется проект, с которым медколледж Братска стал участником, а потом и победителем конкурса «Помогать просто». Как сообщает БСТ, деньги, полученные от Центра социальных программ РУСАЛа, дали возможность закупить всё необходимое оборудование.

«Проект реализовывался в течение трёх месяцев, – рассказала Александра Новикова, куратор проекта. – Было запланировано три мастер-класса, но мы увеличили количество. И за это время провели 5 мастер-классов на базе медицинского колледжа, на базе поликлиники №1. Обучили более 100 братчан приёмам и правилам ухода за тяжелыми пациентами на дому».

Проводить мастер-классы помогают преподаватели сестринского дела медколледжа и волонтёры. Большая часть слушателей – социальные работники.

Зоя Семёнова, участница мастер-класса: «Я работаю в доме-интернате достаточно давно и, когда мы приходим сюда, на мастер-классы, узнаем очень много нового. Особенно со временем всё меняется. Новые средства появляются, методы и нам все это рассказывают».Ограничиваться медицинским колледжем и поликлиникой ГБ №1 авторы курсов не стали. В ближайшее время планируются провести выездной мастер-класс в Правобережном районе.