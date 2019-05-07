Замминистра здравоохранения России посетил завод РУСАЛа в Шелехове

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай побывал на промплощадке компании РУСАЛ в Шелехове. Представитель Минздрава осмотрел поликлинику «РУСАЛ Медицинский центр» и производственные корпуса Иркутского алюминиевого завода в сопровождении руководителей Иркутского государственного медицинского университета – ректора д.м.н. Игоря Малова и проректора д.м.н. Игоря Семинского.

В поликлинике делегации продемонстрировали врачебные кабинеты, рассказали об основных направлениях работы медучреждения. На ИркАЗе гостям показали современные электролизеры, работающие по технологии обожженных анодов без привлечения тяжелого физического труда, а также новейшие системы газоочистки, которые являются собственными разработками компании РУСАЛ. Отдельное внимание уделили осмотру специально оборудованных бытовых комнат для персонала в заводских подразделениях, где сотрудники могут комфортно провести перерыв.

Олег Салагай позитивно оценил планомерно проводимую работу РУСАЛа по внедрению экологически безопасных технологий в производстве и заботу о здоровье сотрудников. На предприятиях закупается современная спецодежда, средства индивидуальной защиты, бутилированная вода и молоко, организуются регулярные и предсменные медицинские осмотры.

Помимо регулярных профосмотров, металлурги проходят бесплатную вакцинацию от гриппа и кори, пользуются льготами на отдых в санаториях Иркутской области, Бурятии, Алтайского края и Сочи. Благодаря тому, что на заводе действует собственная поликлиника РУСАЛа, работники могут обратиться за медицинской помощью или консультацией в любое удобное время.

На предприятии регулярно проводится аттестация рабочих мест по условиям труда, экспертиза промышленной безопасности, бытовые помещения и комнаты отдыха персонала имеют современный ремонт и соответствуют санитарным нормам.

Ранее в рамках Красноярского экономического форума Олег Салагай посетил крупнейший алюминиевый завод РУСАЛа в Красноярске, где также ознакомился с организацией охраны труда и здоровья сотрудников на предприятии.