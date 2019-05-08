ФНС: Налоговая ставка на дачный участок не может быть больше чем за садовый земельный участок

За период 2019 года налоговая ставка по земельному налогу в отношении дачных участков не может превышать налоговую ставку за садовые земельные участки при условии, что они не используются в предпринимательстве. Такое разъяснение дал Минфин России в письме 27.04.2019 № 03-05-04-02/31408.

С 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ, который исключил из земельного законодательства понятие «дачный участок».

В связи с этим участки с видами разрешенного использования «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» признаны законом садовыми земельными участками. Исключение – земли для садоводства как вида сельхозпроизводства по выращиванию многолетних культур.

С 2020 года вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым ставка земельного налога не может превышать 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков для ведения садоводства и не используемых в предпринимательской деятельности, а также земель общего пользования в садоводческих товариществах. Изменения внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.