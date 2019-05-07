Салют 9 мая 2019 года в Иркутске начнется в 22:00

9 мая в Иркутске в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится праздничный музыкальный фейерверк. Мероприятие начнется в 22 часа по местному времени и продлится 10 минут. Об этом сообщил управляющий делами Губернатора и Правительства Иркутской области Александр Суханов на пресс-конференции.

- Традиционно фейерверк будет производиться с баржи в акватории реки Ангара у памятника основателям Иркутска на Нижней Набережной. На специально созданное к этому мероприятию звуковое оформление будет наложено пиротехническое действие. Звуковое и музыкальное сопровождение – это песни о войне и выступления Юрия Левитана о ключевых моментах Великой Отечественной войны. Звук будет транслироваться как со стационарных точек в месте проведения фейерверка, так и через радиостанцию MCM, - рассказал Александр Суханов.

PR-директор радио MCM Ксения Васильева отметила, что подобная трансляция велась впервые в прошлом году и получила положительные отзывы радиослушателей.

- Трансляция делается для того, чтобы те, кто не сможет приехать в центральную точку салюта, могли включить нашу волну 102,1 FM и услышать такое же звуковое сопровождение фейерверка, смотря его, например, из дома или в машине, - пояснила Ксения Власова.

Длительность праздничного музыкального фейерверка составит 10 минут, всего в небо будет выпущено более семи тысяч зарядов разного калибра.