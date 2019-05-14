Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019

Обнародованы данные о доходах и имуществе депутатов Законодательного собрания Иркутской области за 2018 год. Средний доход парламентария Приангарья за 2018 год составил 34,2 млн рублей в год, такая цифра сложилась за счет того, что наиболее состоятельные депутаты заработали от 30 до 878 млн рублей. Однако большинство депутатов областного парламента в прошлом году получили доход в размере от 1 до 5 млн рублей.

Сведения о доходах депутатов Законодательного собрания Иркутской области за 2018 год

Декларированный доход депутата за 2018 год, руб. Декларированный доход супруги/супруга депутата за 2018 год, руб. Декларированный семейный доход за 2018 год, руб. 1 Алдаров Кузьма Романович 3 121 793,71 1 579 200,00 4 700 993,71 2 Андреев Андрей Анатольевич 1 081 095,49 228 051,86 1 309 147,35 3 Бакуров Евгений Викторович 365 021 047,76 - 365 021 047,76 4 Безродных Ольга Владимировна 1 716 598,11 266 970,47 1 983 568,58 5 Белов Александр Сергеевич 659 485,16 280 593,00 940 078,16 6 Бренюк Сергей Алексеевич 800 891,62 183 752,64 984 644,26 7 Битаров Александр Семенович 1 737 370,08 97 547 337,25 99 284 707,33 8 Бриток Дмитрий Николаевич 34 047 485,96 - 34 047 485,96 9 Ведерников Александр Викторович 2 420 261,67 66,41 2 420 328,08 10 Вепрев Александр Алексеевич 98 146 268,17 - 98 146 268,17 11 Габов Роман Федорович 2 385 103,82 553 091,47 2 938 195,29 12 Гаськов Александр Юрьевич 5 942 910,39 - 5 942 910,39 13 Егорова Лариса Игоревна 1 116 143,12 398 836,87 1 514 979,99 14 Дикусарова Наталья Игоревна 3 518 380,80 269 160,37 3 787 541,17 15 Кондрашов Виктор Иванович 2 088 173,47 2 683 777,49 4 771 950,96 16 Красноштанов Антон Алексеевич 1 033 106,90 24 017 606,85 25 050 713,75 17 Крывовязый Иван Викторович 4 295 071,08 - 4 295 071,08 18 Кудрявцева Галина Федоровна 3 824 740,05 - 3 824 740,05 19 Курбайлов Магомед Магомедович 320 532,00 1 776 242,00 2 096 774,00 20 Левченко Андрей Сергеевич 386 390,99 - 386 390,99 21 Лобков Артем Валентинович 3 977 721,97 664 897,08 4 642 619,05 22 Любенков Георгий Александрович 3 480 889,38 4 418 922,62 7 899 812,00 23 Маслов Андрей Семёнович 1 050 536,74 1 105 093,03 2 155 629,77 24 Носенко Ольга Николаевна 2 736 005,51 - 2 736 005,51 25 Обухов Анатолий Васильевич 263 714,50 - 263 714,50 26 Осодоев Геннадий Алексеевич 1 127 585,39 403 927,48 1 531 512,87 27 Перетолчин Виталий Владимирович 2 963 229,01 - 2 963 229,01 28 Петрук Светлана Михайловна 2 486 108,51 1 595 949,72 4 082 058,23 29 Попов Олег Николаевич 2 182 855,86 276 000,00 2 458 855,86 30 Побойкин Виктор Леонидович 5 842 703,68 - 5 842 703,68 31 Романов Антон Васильевич 1 027 304,65 - 1 027 304,65 32 Сагдеев Тимур Ринатович 1 996 142,37 5 611 250,54 7 607 392,91 33 Сарсенбаев Евгений Сейтович 26 592 372,56 707 473,69 27 299 846,25 34 Синцова Ирина Александровна 3 056 632,00 - 3 056 632,00 35 Сокол Сергей Михайлович 2 975 386,85 13 321 473,61 16 296 860,46 36 Сумароков Илья Алексеевич 6 780 058,55 158 254,27 6 938 312,82 37 Сумароков Павел Ильич 5 992 017,99 645 883,36 6 637 901,35 38 Труфанов Николай Степанович 3 009 584,73 6 644 824,27 9 654 409,00 39 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 1 215 435,67 - 1 215 435,67 40 Франтенко Степан Сергеевич 10 434 852,59 - 10 434 852,59 41 Хайдуков Валерий Валерьевич 1 254 150,23 87 989,24 1 342 139,47 42 Чекотова Нина Александровна 878 147 633,49 878 147 633,49 43 Шевченко Светлана Петровна 571 305,07 571 305,07 44 Шершнев Денис Павлович 31 819 522,18 153 600,00 31 973 122,18 45 Шпаков Виктор Юрьевич 5 560 253,82 944 291,87 6 504 545,69 Средний доход 34 226 818,97

Самые богатые

Уже не первый год самым богатым депутатом ЗС оказывается Нина Чекотова, гендиректор ООО «Чекотова П.А. «Фортуна», член комитета по собственности и экономической политике. В 2018 году она задекларировала 878,1 млн рублей и осталась депутатом с самым большим набором недвижимости. В 2017 году ее доход составил 621,8 млн рублей, а в 2016 году – 168 млн рублей. У Нины Чекотовой в собственности почти 80 земельных участков, восемь жилых домов, 38 квартир, несколько объектов незавершённого строительства, канализационная и электрическая сети и другие объекты. Также депутат владеет двумя легковыми автомобилями «Мерседес Бенц».

10 самых богатых депутатов ЗС Иркутской области

Декларированный доход депутата за 2018 год, руб. 1 Чекотова Нина Александровна 878 147 633,49 2 Бакуров Евгений Викторович 365 021 047,76 3 Вепрев Александр Алексеевич 98 146 268,17 4 Бриток Дмитрий Николаевич 34 047 485,96 5 Шершнев Денис Павлович 31 819 522,18 6 Сарсенбаев Евгений Сейтович 26 592 372,56 7 Франтенко Степан Сергеевич 10 434 852,59 8 Сумароков Илья Алексеевич 6 780 058,55 9 Сумароков Павел Ильич 5 992 017,99 10 Гаськов Александр Юрьевич 5 942 910,39

Избранный осенью 2018 года Евгений Бакуров по итогам года заработал 365 млн рублей. Директор ООО «Ангри» (оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами), член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС оказался на втором месте среди наиболее богатых депутатов Заксобрания Иркутской области. В собственности у парламентария-новичка 90 земельных участков, 4 квартиры, несколько нежилых помещений, склад, шесть автомобилей,четыре судна и вертолёт.

Замыкает ТОП-3 гендиректор Иркутского авиационного завода ОАО «Корпорации «Иркут», почетный профессор ИрНИТУ Александр Вепрев. В 2018 году он заработал гораздо больше, чем ранее: его доход вырос с 33 млн до 98,1 млн рублей. Также депутат имеет дачный земельный участок, жилой дом, квартиру и два гаража, легковой автомобиль «Тойота Лексус» и снегоход.

Ближе всех к среднему показателю находится задекларированный доход Дмитрия Бритока – индивидуального предпринимателя, члена комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству и член комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями ЗС. За депутатом числится 34 млн рублей годового дохода, 8 земельных участков, 2 жилых дома, 2 квартиры, десяток нежилых помещений и 2 автомобиля: «Тойота Камри» и «Ниссан Ванетт».

Также уровнем дохода близок Денис Шершнев, гендиректор ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой», член комитета по собственности и экономической политике; член комиссии по контрольной деятельности ЗС. За 2018 год он заработал 31,8 млн рублей. Однако список имущества гораздо короче: в нём указаны 4 земельных участка и квартира.

Далее в рейтинге находится Евгений Сарсенбаев, предприниматель,член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС. Он задекларировал 26,5 миллиона рублей дохода, два земельных участка, нежилое помещение, два снегоболотохода, мотоцикл и три прицепа.

Доход первого заместителя гендиректора СХ ПАО «Белореченское» Степана Франтенко составил 10,4 миллиона. В прошлом депутат закончил университет Женевы, а сейчас занимает должность Заместителя председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении и является членом комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва. В его собственности 4 земельных участка, два жилых дома, две квартиры, одно нежилое помещение, и несколько транспортных средств: автомобили «Тойота Лэнд Крузер» и «Мерседес-Бенц», мотоцикл, трактор и катер.

Отец и сын Сумароковы занимают восьмую и девятую строчки рейтинга до доходу. Почетный гражданин России Илья Сумароков возглавляет «Усольский свинокомплекс» и является членом комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС. В его распоряжении приусадебный земельный участок, жилой дом, квартира, два гаража и баня. Доход депутата в 2018 году составил 6,7 млн рублей – почти на миллион больше, чем у сына, члена комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

Павел Ильич Сумароков заработал в прошлом году 5,99 млн рублей и владеет двумя земельными участками под индивидуальное жилищное строительство, жилым домом, снегоболотоходом, прицепами к автомобилю и водной технике. На его супругу оформлена квартира, два нежилых помещения и автомобиль «Тойота Лексус», а на несовершеннолетнего ребенка – садовый участок.

Замыкает десятку самых богатых депутатом ЗС Иркутской области Александр Гаськов, председатель комитета по законодательству о здравоохранении и социальной защите, в прошлом – главврач братской больницы №2. Им был задекларирован годовой доход в размере 5,94 млн рублей, а также имущество: два земельных участка, две квартиры, бокс и автомобиль «Шевроле Нива».

В десятке самых богатых депутатов ЗС с прошлого года остались только Нина Чекотова и Александр Вепрев.

Когда жена зарабатывает больше

Как оказалось, супруги иркутских депутатов зарабатывают порой не меньше, а то и больше самих чиновников. В результате ТОП-10 самых богатых депутатов Приангарья слегка скорректировался. В нем три новых участника – Александр Битаров, Антон Красноштанов и Сергей Сокол. Таким образом, итоговый ТОП-10 самых богатых депутатов Приангарья по общему семейному доходу выглядит следующим образом:

10 самых богатых депутатов ЗС Иркутской области по уровню семейного дохода

Декларированный доход депутата за 2018 год, руб. Декларированный доход супруги\супруга за 2018 год, руб. Декларированный семейный доход за 2018 год, руб. 1 Чекотова Нина Александровна 878 147 633,49 878 147 633,49 2 Бакуров Евгений Викторович 365 021 047,76 - 365 021 047,76 3 Битаров Александр Семенович 1 737 370,08 97 547 337,25 99 284 707,33 4 Вепрев Александр Алексеевич 98 146 268,17 - 98 146 268,17 5 Бриток Дмитрий Николаевич 34 047 485,96 - 34 047 485,96 6 Шершнев Денис Павлович 31 819 522,18 153 600,00 31 973 122,18 7 Сарсенбаев Евгений Сейтович 26 592 372,56 707 473,69 27 299 846,25 8 Красноштанов Антон Алексеевич 1 033 106,90 24 017 606,85 25 050 713,75 9 Сокол Сергей Михайлович 2 975 386,85 13 321 473,61 16 296 860,46 10 Франтенко Степан Сергеевич 10 434 852,59 - 10 434 852,59

Россияне не верят

Самые малообеспеченные депутаты ЗС Приангарья, согласно декларации, зарабатывали в 2018 году от 20 до 30 тысяч в месяц. В их числе сын губернатора Иркутской области, гендиректор ЗАО «Стальконструкция», член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Андрей Левченко (386 390 рублей годового дохода), член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Магомед Курбайлов (320 532 рублей) и юрисконсульт, член комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении; член комиссии по контрольной деятельности Анатолий Обухов (263 714 рублей).

Кстати, как показал последний опрос «Левада-центра», большинство россиян не верят в достоверность информации, указанной в декларациях чиновников и членов парламента.

На вопрос о том, верят ли респонденты в то, что в декларациях представлены все имеющиеся у чиновников и политиков доходы и имущество, утвердительно ответили только 3%. Большинство опрошенных (40%) полагают, что представители высших эшелонов власти декларируют меньшую часть своих доходов, а по мнению 37% – «ничтожно малую часть».

В том, что в документах указывается не вся, но большая часть имущества и доходов, уверены 11% россиян. Остальные 8% опрошенных затруднились ответить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что уверенность россиян в том, что политики и чиновники скрывают свои доходы, объясняется низкой информированность о работе системы проверки деклараций.