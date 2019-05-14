Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019

Обнародованы данные о доходах и имуществе депутатов Законодательного собрания Иркутской области за 2018 год. Средний доход парламентария Приангарья за 2018 год составил 34,2 млн рублей в год, такая цифра сложилась за счет того, что наиболее состоятельные депутаты заработали от 30 до 878 млн рублей. Однако большинство депутатов областного парламента в прошлом году получили доход в размере от 1 до 5 млн рублей.
Сведения о доходах депутатов Законодательного собрания Иркутской области за 2018 год
|Декларированный доход депутата за 2018 год, руб.
|Декларированный доход супруги/супруга депутата за 2018 год, руб.
|Декларированный семейный доход за 2018 год, руб.
|1
|Алдаров Кузьма Романович
|3 121 793,71
|1 579 200,00
|4 700 993,71
|2
|Андреев Андрей Анатольевич
|1 081 095,49
|228 051,86
|1 309 147,35
|3
|Бакуров Евгений Викторович
|365 021 047,76
|-
|365 021 047,76
|4
|Безродных Ольга Владимировна
|1 716 598,11
|266 970,47
|1 983 568,58
|5
|Белов Александр Сергеевич
|659 485,16
|280 593,00
|940 078,16
|6
|Бренюк Сергей Алексеевич
|800 891,62
|183 752,64
|984 644,26
|7
|Битаров Александр Семенович
|1 737 370,08
|97 547 337,25
|99 284 707,33
|8
|Бриток Дмитрий Николаевич
|34 047 485,96
|-
|34 047 485,96
|9
|Ведерников Александр Викторович
|2 420 261,67
|66,41
|2 420 328,08
|10
|Вепрев Александр Алексеевич
|98 146 268,17
|-
|98 146 268,17
|11
|Габов Роман Федорович
|2 385 103,82
|553 091,47
|2 938 195,29
|12
|Гаськов Александр Юрьевич
|5 942 910,39
|-
|5 942 910,39
|13
|Егорова Лариса Игоревна
|1 116 143,12
|398 836,87
|1 514 979,99
|14
|Дикусарова Наталья Игоревна
|3 518 380,80
|269 160,37
|3 787 541,17
|15
|Кондрашов Виктор Иванович
|2 088 173,47
|2 683 777,49
|4 771 950,96
|16
|Красноштанов Антон Алексеевич
|1 033 106,90
|24 017 606,85
|25 050 713,75
|17
|Крывовязый Иван Викторович
|4 295 071,08
|-
|4 295 071,08
|18
|Кудрявцева Галина Федоровна
|3 824 740,05
|-
|3 824 740,05
|19
|Курбайлов Магомед Магомедович
|320 532,00
|1 776 242,00
|2 096 774,00
|20
|Левченко Андрей Сергеевич
|386 390,99
|-
|386 390,99
|21
|Лобков Артем Валентинович
|3 977 721,97
|664 897,08
|4 642 619,05
|22
|Любенков Георгий Александрович
|3 480 889,38
|4 418 922,62
|7 899 812,00
|23
|Маслов Андрей Семёнович
|1 050 536,74
|1 105 093,03
|2 155 629,77
|24
|Носенко Ольга Николаевна
|2 736 005,51
|-
|2 736 005,51
|25
|Обухов Анатолий Васильевич
|263 714,50
|-
|263 714,50
|26
|Осодоев Геннадий Алексеевич
|1 127 585,39
|403 927,48
|1 531 512,87
|27
|Перетолчин Виталий Владимирович
|2 963 229,01
|-
|2 963 229,01
|28
|Петрук Светлана Михайловна
|2 486 108,51
|1 595 949,72
|4 082 058,23
|29
|Попов Олег Николаевич
|2 182 855,86
|276 000,00
|2 458 855,86
|30
|Побойкин Виктор Леонидович
|5 842 703,68
|-
|5 842 703,68
|31
|Романов Антон Васильевич
|1 027 304,65
|-
|1 027 304,65
|32
|Сагдеев Тимур Ринатович
|1 996 142,37
|5 611 250,54
|7 607 392,91
|33
|Сарсенбаев Евгений Сейтович
|26 592 372,56
|707 473,69
|27 299 846,25
|34
|Синцова Ирина Александровна
|3 056 632,00
|-
|3 056 632,00
|35
|Сокол Сергей Михайлович
|2 975 386,85
|13 321 473,61
|16 296 860,46
|36
|Сумароков Илья Алексеевич
|6 780 058,55
|158 254,27
|6 938 312,82
|37
|Сумароков Павел Ильич
|5 992 017,99
|645 883,36
|6 637 901,35
|38
|Труфанов Николай Степанович
|3 009 584,73
|6 644 824,27
|9 654 409,00
|39
|Тютрин Дмитрий Геннадьевич
|1 215 435,67
|-
|1 215 435,67
|40
|Франтенко Степан Сергеевич
|10 434 852,59
|-
|10 434 852,59
|41
|Хайдуков Валерий Валерьевич
|1 254 150,23
|87 989,24
|1 342 139,47
|42
|Чекотова Нина Александровна
|878 147 633,49
|878 147 633,49
|43
|Шевченко Светлана Петровна
|571 305,07
|571 305,07
|44
|Шершнев Денис Павлович
|31 819 522,18
|153 600,00
|31 973 122,18
|45
|Шпаков Виктор Юрьевич
|5 560 253,82
|944 291,87
|6 504 545,69
|Средний доход
|34 226 818,97
Самые богатые
Уже не первый год самым богатым депутатом ЗС оказывается Нина Чекотова, гендиректор ООО «Чекотова П.А. «Фортуна», член комитета по собственности и экономической политике. В 2018 году она задекларировала 878,1 млн рублей и осталась депутатом с самым большим набором недвижимости. В 2017 году ее доход составил 621,8 млн рублей, а в 2016 году – 168 млн рублей. У Нины Чекотовой в собственности почти 80 земельных участков, восемь жилых домов, 38 квартир, несколько объектов незавершённого строительства, канализационная и электрическая сети и другие объекты. Также депутат владеет двумя легковыми автомобилями «Мерседес Бенц».
10 самых богатых депутатов ЗС Иркутской области
|Декларированный доход депутата за 2018 год, руб.
|1
|Чекотова Нина Александровна
|878 147 633,49
|2
|Бакуров Евгений Викторович
|365 021 047,76
|3
|Вепрев Александр Алексеевич
|98 146 268,17
|4
|Бриток Дмитрий Николаевич
|34 047 485,96
|5
|Шершнев Денис Павлович
|31 819 522,18
|6
|Сарсенбаев Евгений Сейтович
|26 592 372,56
|7
|Франтенко Степан Сергеевич
|10 434 852,59
|8
|Сумароков Илья Алексеевич
|6 780 058,55
|9
|Сумароков Павел Ильич
|5 992 017,99
|10
|Гаськов Александр Юрьевич
|5 942 910,39
Избранный осенью 2018 года Евгений Бакуров по итогам года заработал 365 млн рублей. Директор ООО «Ангри» (оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами), член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС оказался на втором месте среди наиболее богатых депутатов Заксобрания Иркутской области. В собственности у парламентария-новичка 90 земельных участков, 4 квартиры, несколько нежилых помещений, склад, шесть автомобилей,четыре судна и вертолёт.
Замыкает ТОП-3 гендиректор Иркутского авиационного завода ОАО «Корпорации «Иркут», почетный профессор ИрНИТУ Александр Вепрев. В 2018 году он заработал гораздо больше, чем ранее: его доход вырос с 33 млн до 98,1 млн рублей. Также депутат имеет дачный земельный участок, жилой дом, квартиру и два гаража, легковой автомобиль «Тойота Лексус» и снегоход.
Ближе всех к среднему показателю находится задекларированный доход Дмитрия Бритока – индивидуального предпринимателя, члена комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству и член комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями ЗС. За депутатом числится 34 млн рублей годового дохода, 8 земельных участков, 2 жилых дома, 2 квартиры, десяток нежилых помещений и 2 автомобиля: «Тойота Камри» и «Ниссан Ванетт».
Также уровнем дохода близок Денис Шершнев, гендиректор ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой», член комитета по собственности и экономической политике; член комиссии по контрольной деятельности ЗС. За 2018 год он заработал 31,8 млн рублей. Однако список имущества гораздо короче: в нём указаны 4 земельных участка и квартира.
Далее в рейтинге находится Евгений Сарсенбаев, предприниматель,член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС. Он задекларировал 26,5 миллиона рублей дохода, два земельных участка, нежилое помещение, два снегоболотохода, мотоцикл и три прицепа.
Доход первого заместителя гендиректора СХ ПАО «Белореченское» Степана Франтенко составил 10,4 миллиона. В прошлом депутат закончил университет Женевы, а сейчас занимает должность Заместителя председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении и является членом комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва. В его собственности 4 земельных участка, два жилых дома, две квартиры, одно нежилое помещение, и несколько транспортных средств: автомобили «Тойота Лэнд Крузер» и «Мерседес-Бенц», мотоцикл, трактор и катер.
Отец и сын Сумароковы занимают восьмую и девятую строчки рейтинга до доходу. Почетный гражданин России Илья Сумароков возглавляет «Усольский свинокомплекс» и является членом комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС. В его распоряжении приусадебный земельный участок, жилой дом, квартира, два гаража и баня. Доход депутата в 2018 году составил 6,7 млн рублей – почти на миллион больше, чем у сына, члена комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.
Павел Ильич Сумароков заработал в прошлом году 5,99 млн рублей и владеет двумя земельными участками под индивидуальное жилищное строительство, жилым домом, снегоболотоходом, прицепами к автомобилю и водной технике. На его супругу оформлена квартира, два нежилых помещения и автомобиль «Тойота Лексус», а на несовершеннолетнего ребенка – садовый участок.
Замыкает десятку самых богатых депутатом ЗС Иркутской области Александр Гаськов, председатель комитета по законодательству о здравоохранении и социальной защите, в прошлом – главврач братской больницы №2. Им был задекларирован годовой доход в размере 5,94 млн рублей, а также имущество: два земельных участка, две квартиры, бокс и автомобиль «Шевроле Нива».
В десятке самых богатых депутатов ЗС с прошлого года остались только Нина Чекотова и Александр Вепрев.
Когда жена зарабатывает больше
Как оказалось, супруги иркутских депутатов зарабатывают порой не меньше, а то и больше самих чиновников. В результате ТОП-10 самых богатых депутатов Приангарья слегка скорректировался. В нем три новых участника – Александр Битаров, Антон Красноштанов и Сергей Сокол. Таким образом, итоговый ТОП-10 самых богатых депутатов Приангарья по общему семейному доходу выглядит следующим образом:
10 самых богатых депутатов ЗС Иркутской области по уровню семейного дохода
|Декларированный доход депутата за 2018 год, руб.
|Декларированный доход супруги\супруга за 2018 год, руб.
|Декларированный семейный доход за 2018 год, руб.
|1
|Чекотова Нина Александровна
|878 147 633,49
|878 147 633,49
|2
|Бакуров Евгений Викторович
|365 021 047,76
|-
|365 021 047,76
|3
|Битаров Александр Семенович
|1 737 370,08
|97 547 337,25
|99 284 707,33
|4
|Вепрев Александр Алексеевич
|98 146 268,17
|-
|98 146 268,17
|5
|Бриток Дмитрий Николаевич
|34 047 485,96
|-
|34 047 485,96
|6
|Шершнев Денис Павлович
|31 819 522,18
|153 600,00
|31 973 122,18
|7
|Сарсенбаев Евгений Сейтович
|26 592 372,56
|707 473,69
|27 299 846,25
|8
|Красноштанов Антон Алексеевич
|1 033 106,90
|24 017 606,85
|25 050 713,75
|9
|Сокол Сергей Михайлович
|2 975 386,85
|13 321 473,61
|16 296 860,46
|10
|Франтенко Степан Сергеевич
|10 434 852,59
|-
|10 434 852,59
Россияне не верят
Самые малообеспеченные депутаты ЗС Приангарья, согласно декларации, зарабатывали в 2018 году от 20 до 30 тысяч в месяц. В их числе сын губернатора Иркутской области, гендиректор ЗАО «Стальконструкция», член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Андрей Левченко (386 390 рублей годового дохода), член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Магомед Курбайлов (320 532 рублей) и юрисконсульт, член комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении; член комиссии по контрольной деятельности Анатолий Обухов (263 714 рублей).
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Кстати, как показал последний опрос «Левада-центра», большинство россиян не верят в достоверность информации, указанной в декларациях чиновников и членов парламента.
На вопрос о том, верят ли респонденты в то, что в декларациях представлены все имеющиеся у чиновников и политиков доходы и имущество, утвердительно ответили только 3%. Большинство опрошенных (40%) полагают, что представители высших эшелонов власти декларируют меньшую часть своих доходов, а по мнению 37% – «ничтожно малую часть».
В том, что в документах указывается не вся, но большая часть имущества и доходов, уверены 11% россиян. Остальные 8% опрошенных затруднились ответить.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что уверенность россиян в том, что политики и чиновники скрывают свои доходы, объясняется низкой информированность о работе системы проверки деклараций.