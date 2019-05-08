В апреле в России замедлилась годовая инфляция и подешевела красная икра

В апреле Росстат разглядел долгожданное замедление темпов инфляции потребительских цен в нашей стране. Темпы годовой инфляция в апреле снизились с 5,3% до 5,2%, и это превзошло даже наши оптимистичные ожидания. В апреле в месячном исчислении темпы роста инфляции составили 0,3% так же, как и в марте, так что на замедление темпов годовой инфляции, скорее всего, повлияло то, что в марте инфляция не ускорялась.

Однако пищевая инфляция обгоняет по темпам инфляцию потребительских цен в целом, темпы ее роста в годовом исчислении в апреле опять составили 5,9%. По отдельным группам продуктов питания темпы роста инфляции сильно варьировались: от роста цен на сахар-песок на 21% в годовом исчислении до несколько более сдержанного роста цен на хлеб (8,2%) и куриное яйцо (на 8,8%). Плодоовощная продукция в годовом исчислении в апреле подорожала на 6,1%.

Росстат в комментариях к вышедшим данным радостно информирует нас о снижении цен на икру лососевых рыб отечественного производства на 0,2-0,6% (ура, товарищи!), ну а в целом и без того дорогостоящая рыбная продукция в апреле подорожала всего-то на 4,9%. Цены на бензин в апреле по сравнению с мартом, согласно Росстату, не росли, а в годовом исчислении подорожали на 9,2%.

Можно отметить, исходя из этих данных, что в апреле влияние январского повышения НДС на цены было почти незаметным. Замедление годовой инфляции в апреле может подтолкнуть Центробанк к принятию решения о снижении процентной ставки, хотя не исключено, что мы такое решение увидим только во втором полугодии 2019 года.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»