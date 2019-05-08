Apple ищет пути компенсации упавших продаж смартфонов

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

За последние полгода Apple купила порядка 25 компаний. Стоит заметить, что Apple не зарабатывает на перепродаже успешно развивающихся проектов, а приобретает мелкие стартапы с целью улучшения уже работающих сервисов, либо для создания новых. Такая стратегия связана с замедлением продаж в сегменте смартфонов на 17%, а ведь именно он до последнего времени формировал основную часть выручки - более 50%.

Полагаю, для выживания основного бизнеса необходимо выйти на новые технологичные рынки. Более того, иногда решающим фактором для инвестиций выступает экономическая выгода, когда дешевле и быстрее купить приложение или MVP (минимально жизнеспособный продукт), нежели создать аналог.

Apple отличается высокой покупательской способностью, которая подтверждается потоком наличности в размере $225,4 млрд по итогам второго квартала 2019 года. В последнее время компания делает акцент на платных сервисах, связанных с потоковой передачей информации. В ближайшее время также не исключены новые разработки в быстро развивающемся сегменте носимых устройств, выручка от которого увеличилась на 30% год к году до $5,1 млрд во втором квартале. В связи с этим ожидаю компенсацию замедления продаж в сегменте смартфонов за счет носимых устройств и платных подписок на сервисы. Полагаю, выручка в текущем году останется практически без изменений на уровне $257 млрд. Целевая цена акций составляет $216 в среднесрочной перспективе.