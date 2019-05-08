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Сбербанк отменяет комиссию за обслуживание по кредитным картам массовой линейки уровня Gold и Classic

8 мая 2019

Сбербанк отменяет плату за обслуживание по новым кредитным картам массовой линейки уровня Gold и Classic без ко-брендинговых программ.

С 6 мая по 31 июля 2019 г. в рамках акции клиенты могут оформить кредитную карту массовой линейки с бесплатным обслуживанием на протяжении всего срока действия, без дополнительных условий. При этом по картам сохраняются остальные преимущества: бесплатная услуга СМС-информирования обо всех операциях, беспроцентный период до 50 дней и начисление бонусов СПАСИБО.

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Близятся лето и сезон отпусков, а значит, наше предложение становится особенно актуальным. Так, в 2018 году с мая по июль было выдано почти на 10% больше кредитных карт, чем за предыдущие три месяца. С кредитной картой Сбербанка клиенты смогут позволить себе больше, а отсутствие комиссии за обслуживание сделает продукт более доступным».


/ СИА /
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