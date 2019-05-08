Сбербанк заключил первый крупный договор по страхованию сельскохозяйственных рисков

Сбербанк в лице ключевого партнера ООО СК «Сбербанк Страхование» и один из крупнейших производителей мяса птицы в Новосибирской области «Новосибирская птицефабрика» подписали договор о добровольном страховании поголовья птицы. Страховая сумма по договору – 315,3 млн рублей.

В соответствии с договором страховщик возмещает убытки из-за рисков, относящихся к следующим группам: «Болезни», «Пожар», «Несчастный случай», «Стихийные бедствия», «Нарушение электро-, тепло- и водоснабжения», «Отравление», «Противоправные действия третьих лиц», «Вынужденный убой животных». Страховыми случаями являются утрата или гибель животных, возникшие вследствие перечисленных в описаниях групп рисков причин.

Группы рисков «Нарушение электро-, тепло- и водоснабжения» и «Вынужденный убой животных» относятся к нестандартным — они были внесены в договор и проработаны совместно с представителями предприятия-клиента. В частности, к группе рисков «Вынужденный убой животных» относится утрата животных в результате их изъятия по решению руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, указанных в перечне болезней, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства.

Татьяна Крейтор, исполнительный директор управления развития бизнеса по отраслям Департамента развития корпоративного бизнеса блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:

«Проведена уникальная в своем роде кросс-продажа при участии ООО «Страховой брокер Сбербанка», которая позволит эффективно применить механизм страхования для снижения рисков хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, благодаря командному взаимодействию с клиентом, мы расширили число групп рисков, сделав наш страховой продукт более привлекательным для организаций отрасли».