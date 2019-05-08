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Примсоцбанк продлил срок действия «Юбилейного» кредита

8 мая 2019

Примсоцбанк продлил срок действия кредита «Юбилейный» без обеспечения со ставкой 12,5% годовых до 30 июня 2019 года. Сумма кредита составляет 250 тысяч рублей, срок — от 25 до 60 месяцев.

Для оформления кредита требуется только паспорт, срок принятия решения по кредиту составляет 50 минут. Ставка зафиксирована на уровне 12,5% годовых и не зависит от наличия поручителя и других условий.

— «Юбилейный» стал одним из самых популярных кредитов среди клиентов Банка. Этому способствует низкая фиксированная ставка, не требующая обеспечения или подтверждения дохода, — отмечает Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или при личном обращении в один из офисов. Для удобства посещения офисов в банке реализован сервис онлайн-записи, где клиент может записаться на получение необходимой услуги в удобное для него время. Подробности по телефону: 8(800)200-42-02.


/ СИА /
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