Связь-Банк провел лекции и игры по финансовой грамотности для воспитанников детских домов

Связь-Банк (группа ВЭБ) провел познавательные лекции и занимательные игры по финансовой грамотности для воспитанников детских домов в рамках одноименной образовательной Недели для детей и молодежи с 17 по 30 апреля.



Опытные эксперты Связь-Банка впервые встретились с учащимися из детских домов в регионах, чтобы поделиться знаниями о финансах, необходимыми во взрослой жизни.



Воспитанники детских домов в 15-17 лет подходят к новому этапу, когда предстоит планировать самостоятельную жизнь и учиться распоряжаться собственными финансами. Поэтому интерактивное занятие для учащихся посвящалось подготовке будущих выпускников к ведению личного бюджета, грамотному распоряжению суммой, накопленной на счетах за время нахождения в воспитательных учреждениях, защите от мошенников. Мероприятия прошли в двух регионах присутствия Связь-Банка.



В детском доме №3 Нижнего Новгорода разговор с ребятами шел о личных финансах. Дети планировали покупки на месяц, рассматривали банковскую карту как инструмент для повседневных расчетов, рассказывали, как обезопасить платежную карту от мошеннических операций, и учились планировать расходы.



А в Доме-интернате №1 Иркутска главной темой разговора стал вопрос, как обдуманно совершать покупки и научиться считать деньги. Для ребят провели наглядную викторину на тему «как накопить на мечту».



Первые лекции Связь-Банка показали, что тема личных финансов и планирования не только нашла позитивный отклик, но и оказалась остро востребованной среди воспитанников детских домов.