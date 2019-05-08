Большинство россиян поддерживают акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»

Всероссийские акции ко Дню Победы положительно оценивает подавляющее большинство россиян: 94% поддерживают «Бессмертный полк», 92% – «Георгиевскую ленточку». В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны. Фото: inovaco.ru

Акцию «Георгиевская ленточка» полностью положительно оценивают три четверти респондентов (75%), скорее положительно – 17%. «Они пролили свою кровь, потеряли жизнь ради нас, чтобы мы жили, дышали, любили!.. Надо помнить своих победителей! Вечная память всем воинам!» – комментируют респонденты. Полностью и частично отрицательных оценок – по 4%. Комментируя свое мнение, респонденты чаще всего говорили о примерах неуважительного отношения к символам Победы: «Георгиевская лента – в прошлом предмет особой гордости за особые заслуги. Вы видели, на что они становятся похожи на антеннах некоторых авто?..»

У акции «Бессмертный полк» полностью положительных оценок 78%, скорее положительных – 16%. Респонденты делятся своими чувствами: «Сплочение народа, знание истории своей страны, поднятие архива без вести пропавших и увековечение их имён – вот важнейшая задача поисковиков. История жива, пока есть память, а она передаётся из поколения в поколение. Вот в этом и есть задача «Бессмертного полка»!». Скорее отрицательных оценок – 4%, полностью отрицательных – 2%. В комментариях к ним – размышления о том, каким должен быть истинный патриотизм: «О ветеранах надо думать и помогать им постоянно, а не 1 день в году».

Больше всего однозначно положительных оценок акциям «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» оставили женщины (79 и 81% соответственно) и респонденты старше 45 лет (80 и 82%): «Оба деда воевали, один погиб. И так буду делать всегда, и детям своим передам!»