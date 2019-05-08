В Иркутской области резко увеличилось количество пожаров



Видео: vk.com/irkdtp

В социальных сетях публикуют видео пожаров со всех уголков Приангарья. Повсюду горит лес, в поселке Большое Голоустное из-за лесного пожара на одной из турбаз сгорели 4 юрты, а на федеральной трассе под Ангарском почти нулевая видимость из-за дыма.С начала пожароопасного периода на территории Иркутской области зарегистрировано 185 пожаров, что на 74 случая больше, чем в аналогичный период прошлого года. По информации МЧС, общая площадь пожаров в регионе составила 17 тысяч 708 гектаров. В большинстве районов уже установилась высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов:

чрезвычайно высокий класс (5 класс) пожарной опасности на территории 15 районов (Качугский, Жигаловский, Зиминский, Заларинский, Нукутский, Балаганский, Усть-Удинский, Аларский, Боханский, Черемховский, Иркутский, Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, Ольхонский, Нижнеудинский);

пожарной опасности на территории 15 районов (Качугский, Жигаловский, Зиминский, Заларинский, Нукутский, Балаганский, Усть-Удинский, Аларский, Боханский, Черемховский, Иркутский, Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, Ольхонский, Нижнеудинский); высокий класс (4 класс) пожарной опасности на территории 5 районов области (Тайшетский, Ангарский, Шелеховский, Осинский);

пожарной опасности на территории 5 районов области (Тайшетский, Ангарский, Шелеховский, Осинский); средний класс пожарной опасности на территории 5 районов области (Киренский, Усть-Кутский, Чунский, Казачинско-Ленский, Тулунский).

Чаще всего причиной пожаров становится целенаправленная или случайная деятельность местного населения.

– Воздействие на нарушителей и обеспечение пожарной безопасности территорий лежит на муниципалитетах, – отметил главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов. – Главный фактором, повлиявшим на сложившуюся обстановку с пожарами, является слабая профилактическая работа с населением.