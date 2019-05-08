Пятое коллекторское агентство зарегистрировано в Приангарье

Свидетельство о внесении сведений в реестр коллекторских агентств ООО «Центр Поддержки Бизнеса» выдано УФССП по Иркутской области. После получения официальной бумаги представители данной организации получили право общаться с должниками в рамках правового поля. Фото: shatura.ru

Раньше на территории Приангарья было зарегистрировано шесть коллекторских агентств, одно из которых ликвидировано, а другое сменило место регистрации. К числящимся в настоящее время в реестре четырем агентствам добавилось пятое.

Напомним, с 2017 года Федеральную службу судебных приставов в качестве органа, уполномоченного вести государственный реестр и контролировать деятельность юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, определил Федеральный Закон от 03.07.2016 No 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

На сегодняшний день зарегистрировано 428 обращений граждан, у которых возникли претензии к работе коллекторов, микрофинансовых и микрокредитных организаций.

Сообщить о незаконных действиях коллекторов можно, обратившись в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Иркутской области, по тел.: 8 (3952) 21-45-83, 21-45-85, либо отправив сообщение на электронный адрес: ovgrk@r38.fssprus.ru