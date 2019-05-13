Максим Девочкин: «Все ломанулись строить гостиницы»

«В последние годы рынок гостиниц напоминает рынок жилья в 2007-2008 гг. перед кризисом. Это мы проходили: сначала все побежали строить жилье, потом побежали строить торговые центры, потом офисные, а сейчас все побежали строить гостиницы. На самом деле значительная часть отельеров сегодня живут на грани рентабельности», – так считает известный строитель и девелопер Максим Девочкин.

В эксклюзивном интервью предприниматель рассказал Газете Дело, как несколько лет назад ему удалось построить и открыть в Иркутске трехзвездочный отель международной сети Ибис, несмотря на кризис и взлетевший курс евро, готов ли он повторить опыт и построить второй отель, а также что необходимо сделать региону для развития туристической отрасли.

Полностью интервью вы можете прочитать уже в ближайшую пятницу, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.