«Эта услуга снимает массу тревог и волнений». Пользователи могут тестировать «Умный дом» в иркутском офисе «Ростелекома»

«Ростелеком» в Иркутске оборудовал стенд, на котором представлено решение «Умный дом». В офисе, расположенном по адресу улица Пролетарская, 12, клиенты, желающие протестировать работу услуги, могут лично ознакомиться с функциями удаленного видеонаблюдения и системой управления домашним оборудованием.

«Наглядная демонстрация «Умного дома» помогает будущим абонентам лучше узнать принципы его работы и выбрать подходящую для себя комплектацию услуги, – комментирует заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. – Главное преимущество этого решения – возможность высвободить время для семьи и более интересных и важных дел, а контроль за домом доверить интеллектуальной системе, которой можно управлять через интернет в личном кабинете».

«Ростелеком» предлагает два комплекта услуги: базовый и расширенный. В базовый комплект «Умный дом. Безопасность» входят контроллер, датчики открытия двери/окон и движения. Приборы фиксируют также температуру и освещённость помещения.

Расширенный комплект «Умный дом. Безопасность» дополнительно включает два датчика, которые проинформируют пользователя услуги в случае протечки воды или появлении дыма в жилище. Эти датчики при необходимости можно приобрести отдельно. «Умный дом» возможно дополнить умной лампочкой и умной розеткой, газовым анализатором и новыми устройствами.

Пользователю «Умного дома» будут приходить уведомления (SMS, push, email) на мобильный телефон. Кроме того, из любой точки мира в режиме онлайн клиент сможет узнать, что происходит дома. С видеонаблюдением удобно наблюдать за детьми и домашними животными, удаленно контролировать ремонт в квартире.

Внешние IP-камеры не боятся дождя и снега и помогут следить за загородным домом, парковкой или подъездом. Видеофайлы хранятся удаленно в облаке «Ростелекома» и надежно защищены от хакерских и вирусных атак.

«Это по-настоящему важная и удобная услуга, – подчеркнул пользователь «Умного дома» иркутянин Валерий Дражевский. – Она снимает массу тревог и волнений, например, выключены ли электроприборы, когда нас нет дома. А с уведомлениями, которые приходят на мой телефон, я слежу за ситуацией в своем жилье даже на расстоянии».

Подробности и условия подключения на сайте: https://www.rt.ru/smart_house, по круглосуточному номеру 8-800-1000-800 (звонок бесплатный) и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».