Инвестпрограмма ВСЖД в 2019 году составит 54 млрд рублей

В 2019 году на реализацию инвестиционной программы ОАО «РЖД» в границах Восточно-Сибирской железной дороги предусмотрено 54 млрд рублей, из них 30 млрд будет направлено на проекты государственного значения по развитию Восточного полигона.

В течение текущего года будут выполняться строительно-монтажные работы на 88 объектах.

Так, с целью увеличения грузопотока планируется ввести в эксплуатацию более 45 км новых вторых путей на участках БАМа. Открыть движение по перегонам Лена – Восточная – Предленский (в т.ч. по новому мосту через р.Лена) и Дельбичинда – Дабан (по новому Байкальскому тоннелю). Также предполагается осуществить техническое перевооружение 10 объектов электроснабжения и выполнить реконструкцию трех станций - Вихоревка, Байроновка, Мегет.

Реализация инвестиционной программы позволила по итогам 2018 года обеспечить рост эксплуатационного грузооборота на 5% (он составил 208,449 млрд ткм), а также рост тарифного грузооборота (с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии) на 4,5% (он составил 265,249 млрд ткм).

По инвестиционному проекту «Модернизация БАМа и Транссиба», второй этап которого рассчитан на 2019 - 2023 гг., продолжаются проектно-изыскательские работы, на эти цели выделено более 2 млрд рублей.