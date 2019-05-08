Школа-студия МХАТ проведет отборочные прослушивания в Иркутске

28 мая в Иркутске состоится прослушивание в Школу-студию МХАТ. Оценивать выступления молодых людей будут педагоги вуза. Как сообщает пресс-служба ИркАЗа, прослушивание является частью проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр». На фото: участники прослушивания 2018 года

В творческом испытании смогут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Обязательным условием является наличие школьного аттестата или его получение в 2019 году. Соискателям необходимо подготовить стихотворение, басню и прозаический отрывок – по три произведения каждого жанра. Произведения должны быть разнохарактерными, чтобы в полной мере показать возможности участника. Молодые люди, успешно выдержавшие прослушивание, будут допущены на последующие отборочные туры, которые пройдут в Москве.Прослушивание будет проходить с 11 до 18 часов в библиотеке им. Молчанова-Сибирского (Лермонтова, 253). Обязательна предварительная регистрация по телефону: 8 (39550) 9-41-81 или 8-902-178-25-04. Количество участников ограничено.

На фото: участники прослушивания 2018 года

Также в рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр» вечером 28 мая в шелеховском ДК «Металлург» состоится спектакль «Транссиб». Постановку по мотивам путешествия по самой длинной в мире железнодорожной дороге представят студенты 4 курса Школы-студии МХАТ. Билеты на спектакль будут распространяться бесплатно, среди сотрудников социальных и культурных учреждений Шелехова, благотворительных организаций и волонтеров. 30 и 31 мая этот же спектакль молодые актеры выступят в Братске.

На фото: участники прослушивания 2018 года

Проект «РУСАЛ ФестивAL #Театр» реализуется с 2017 года. За это время тысячи жителей российских городов смогли увидеть современные спектакли и познакомиться с будущими звездами театральной сцены.