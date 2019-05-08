Из-за сильного ветра в Иркутской области отключают электричество

Из-за усиления ветра в некоторых районах Иркутской области до 15-20 м/с в ОГУЭП «Облкоммунэнерго» производятся профилактические отключения электроэнергии. Это выполняется в соответствии с нормативными требованиями для того, чтобы предотвратить перехлёст проводов, который способен вызвать короткое замыкание и искрение. Фото: tumix.ru

Всего на данный момент отключено 40 ячеек линий электропередачи в пяти филиалах областного электросетевого предприятия.

Отключены:

линии 35 кВ в Саватеевке и Бугульдейке.

линии 10 кВ в Свирске, Зиме, Заларях, Еланцах, Баяндае, Б. Голоустном, Тырети и Балаганске,

3 линии 6 кВ в Черемхово и др.

При снижении скорости ветра электроснабжение будет восстановлено. При усилении ветра в других районах на опасных участках профилактические отключения электроэнергии. На случай возникновения аварийных ситуаций во всех филиалах «Облкоммунэнерго» дежурят аварийные бригады на все праздничные дни, сообщает пресс-служба компании.