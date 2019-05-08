«Голодный» Минфин поддержал рубль

Бешеные деньги — это деньги, вызывающие бешенство у тех, кто не способен их зарабатывать. (В. Туровский)

Волатильность покинула рублевые пары, и май пока проходит очень спокойно и аккуратно для валют. Новостей мало, реакций на них еще меньше, и вообще все как-то подозрительно нейтрально.

Минфин проголодался — в ближайшем периоде, с 14 мая по 6 июня, ведомство будет приобретать валюты на 16,7 млрд руб. в день. Это значительно больше, чем покупалось сейчас (11,6 млрд руб.). Суммарно, за отчетный период будет закуплено иностранной валюты на 300,5 млрд руб., то есть на 18% больше, чем ранее. Вполне возможно, что это происходит из-за длинных майских каникул, когда ведомство не может привлекать деньги путем размещения ОФЗ. Рубль не реагирует на эти новости, потому что подобные «скрытые» интервенции — это такой «секрет Полишинеля», все его знают, но никто не замечает.

Кстати, о долгах. Сегодня проходят аукционы Минфина по размещению ОФЗ, подготовлено два выпуска, 26226 (7,5 лет) и 26209 (3 года). Длинные выпуски ведомства внутри праздников размещать не решилось, что вполне справедливо — мало ли, кто куда уже потратил свободные деньги, отдыхая на каникулах. Среднесрочный выпуск 26226, отличающийся неплохой премией к собственной доходности, привлек 73,3 млрд руб. при спросе в 115,6 млрд руб. По второму выпуску пока информации нет, но, вероятно, он принесет Минфину еще около 20-35 млрд руб. В целом, рынок долга спокоен, а доходности 10 и 5-летних выпусков стоят неподалеку от годовых максимумов.

Рубль на этом фоне спокоен, игнорирует провалы в ценах на нефть и довольно сильный доллар, потому что уровни ликвидности на внутреннем рынке оставляют желать лучшего. «Большого бума» сейчас в мире никто не ждет, оптимисты уверяют, что Вашингтон и Пекин еще немного «пободаются» и, в конце концов, договорятся, а сырье просто ищет точку опоры.

Доллар США может сегодня консолидироваться в пределах 65,10-65,50 руб., евро — в границах отметок 73,00-73,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»