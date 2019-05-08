Новости

В Иркутске отопительный сезон завершится 14 мая

8 мая 2019

В Иркутске отопительный сезон завершится 14 мая, об этом сообщила заместитель мэра–председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Она подчеркнула, что собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут решением общего собрания самостоятельно обозначить дату ограничения теплоснабжения для своего дома в зависимости от температурного режима в помещениях.

Решение об отключении отопления связано с установлением устойчивой температуры воздуха. В соответствии с постановлением Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» отопительный период заканчивается при условии наступления среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. В связи с погодными условиями срок окончания отопительного периода может быть изменен.

С 14 мая теплосетевые, теплоснабжающие и управляющие организации будут обеспечивать перевод тепловых сетей и пунктов в летний режим работы, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
88% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании