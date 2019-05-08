Фотовыставка «Первозданная Россия» пройдет в Иркутске при поддержке ИНК

Выставка фестиваля фотографий дикой природы «Первозданная Россия» пройдет в Иркутске с 11 по 29 мая на территории арт-завода «Доренберг». Уже второй год подряд поддержку в проведении фестиваля в Иркутске оказывает Иркутская нефтяная компания.

Фото: https://vk.com/pervozdannayarussiairk

Полюбившаяся иркутянам выставка возвращается с новыми завораживающими пейзажами России, яркими портретами диких зверей и птиц. В рамках фестиваля состоятся выступления фотографов, путешественников, представителей особо охраняемых территорий и экологических организаций. Для самых маленьких посетителей организованы интересные образовательные мероприятия. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Фото: https://vk.com/pervozdannayarussiairk

Благодаря фотографам, побывавшим в экспедициях в разных уголках России, посетители фестиваля могут виртуально побывать во всех природных зонах нашей страны, от суровых арктических пустынь и тундры до бескрайней тайги и субтропиков. Свои работы для участия в фестивале 2019 года прислали свыше 1000 фотографов-натуралистов из 50 регионов России. Из них более 400 были отобраны для экспозиции в Москве и более 100 представлены на выставке фестиваля в Иркутске.

Фестиваль «Первозданная Россия» проходит с 2014 года. Это один из самых масштабных и интересных проектов, посвященных природе России. Каждый год в течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран. Фестиваль в Москве ежегодно посещают более 120 тысяч человек.

Уже шестой год фестиваль стремиться удивлять, вдохновлять и просвещать, помогает задуматься, как важно сохранять природу родного края в первозданном виде. Он стал авторитетной площадкой для обмена опытом экспертов в сферах фотоискусства, охраны природы, экотуризма, вдохновил на творчество и путешествия по России.

В прошлом году благодаря ИНК более сотни уникальных фотографий дикой природы смогли увидеть жители Иркутска и Якутска, а в апреле этого года экспозиция фестиваля «Первозданная Россия» открылась в музее города Усть-Кута.