Подрядчики до конца мая устранят недочеты по объектам, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Дирекцией по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области проведены комиссионные выезды по проверке технического состояния автомобильных дорог регионального значения, на которых в 2017-2018 годах осуществлялся ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По пяти автомобильным дорогам выявлены замечания.

- Весь апрель осуществлялось выезды контроля качества дорог, отремонтированных в прошлые годы. Есть ряд недочетов по устройству дорожных знаков, обнаружены трещины в асфальтобетоне. Все они будут устранены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств до конца мая, - пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

После устранения всех недочётов подрядчиками специалисты дирекции проведут контрольные проверочные выезды на объекты: Иркутск-Оса-Усть-Уда, подъезд к пос. Березовый в Иркутском районе, автодороги Иркутск-садоводство "Дорожный строитель" Ново-Ленино - Максимовщина, Олха-Большой Луг.

Аналогичная работа проводится на объектах муниципальных образований – в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, что Иркутская область в 2017-2018 годах принимала участие в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». За это время в нормативное состояние приведено 232,7 км дорог.

В 2019 году проект стал национальным - «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На его реализацию в Иркутской области предусмотрено 7 млрд 788 млн рублей, из них 2 млрд 814 млн рублей предоставлено из федерального бюджета, софинансирование из областного бюджета составляет 4 млрд 180 млн рублей, местных бюджетов – 793,8 млн рублей.

В 2019 году в рамках проекта будут приведены в нормативное состояние 240 км региональных и 61 км местных дорог в городах Иркутске (26 км), Ангарске (19,8 км), Шелехове (6,2 км), Братске (6,2 км), Усолье-Сибирском (2,9 км).