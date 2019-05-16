«Байкал Бизнес Форум» пройдет в Иркутске 16-17 мая

Мероприятие организовано по инициативе министерства экономического развития Иркутской области и Фонда "Центр поддержки предпринимателей». В мероприятии примут участие представители исполнительных органов государственной власти, руководители крупных предприятий региона, представители предпринимательского сообщества, банковской и промышленной сфер деятельности, федеральных и региональных институтов развития бизнеса.

Деловая программа форума традиционно включает Инвестиционное послание Губернатора Иркутской области. Оно состоится 16 мая.

Заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова напомнила, что нынешний «Байкал Бизнес Форум» станет четвертым по счету. С каждым годом количество участников мероприятия увеличивается: в 2016 году их было около 300, в 2017 - почти 1 тысяча, в 2018 - более 1,5 тыс. человек.

Формат форума предполагает обсуждение актуальных направлений развития бизнеса при участии порядка 60 спикеров со всей России, демонстрацию действующих инструментов поддержки и развития малых и средних предприятий, а также предоставление бизнесменам площадки для выстраивания диалога с властью, налаживания деловых коммуникаций и обмена опытом.

Как отметила директор Фонда «Центр поддержки предпринимателей Иркутской области» Наталья Давыдова, участие в форуме бесплатное, регистрирация на сайте мероприятия www.bf2019.ru.

В течение двух дней запланировано проведение тематических секций, круглых столов, презентаций по таким направлениям, как «Ресурсы финансового рынка: новые возможности для бизнеса», «Искусственный интеллект. Внедрение в городскую среду», «Туризм», «Экспорт», «Сельское хозяйство», «Инструменты господдержки».