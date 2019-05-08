"Угрозы перехода огня в населенные пункты нет". В Иркутской области оперативный штаб по борьбе с пожарами работает в круглосуточном режиме

11 территорий Иркутской области, где сегодня действовали лесные пожары, заявили, что угрозы перехода огня в населенные пункты нет, об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Сегодня на вечернем заседании оперативного штаба, который провел первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, были заслушаны доклады из 11 районов, где продолжали действовать лесные пожары. Во всех территориях подтвердили, что на 20 часов местного времени угрозы населенным пунктам нет, для их защиты от огненной стихии сил и средств достаточно.

Доклады заслушивались из Аларского, Ангарского, Баяндаевского, Боханского, Зиминского, Иркутского, Нукутского, Тулунского, Усольского, Черемховского и Эхирит-Булагатского районов. Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, сейчас, учитывая погодные условия, опасность остается лишь от неосторожного обращения с огнем в границах самих населенных пунктов.

Всего за день, 8 мая, в области было зарегистрировано 45 природных пожаров на общей площади 18052 га. Ликвидировано 11 возгораний на площади 181 га, девять на площади 2398 га – локализовано. Сегодня для тушения всех возгораний было мобилизовано 916 человек и 294 единицы наземной техники.

Руслан Болотов отметил, что если понадобится, то для усиления сил и средств в борьбе с природными пожарами в области еще есть резервы, находящиеся сейчас в северных территориях. Но допускать разрастания горящих площадей нельзя. Оперативный штаб сейчас работает в круглосуточном режиме, мониторинг пожарной обстановки проводится каждые два часа.

Напомним, что в Иркутской области резко увеличилось количество пожаров. В социальных сетях публикуют видео пожаров со всех уголков Приангарья. Повсюду горит лес, в поселке Большое Голоустное из-за лесного пожара на одной из турбаз сгорели 4 юрты, а на федеральной трассе под Ангарском почти нулевая видимость из-за дыма.

Жители двух населенных пунктов Иркутского района - д. Тихонова Падь (Ширяевское МО) и поселка Бухун (Гороховское МО) - сегодня были эвакуированы из-за лесных пожаров.

Ситуация в регионе усугубляется сложными погодными условиями. Синоптики прогнозируют в Иркутской области штормовой ветер с порывами до 20-25 м/с, пыльные бури, местами грозы. Из-за усиления ветра в некоторых районах Иркутской области производится профилактические отключения электроэнергии.