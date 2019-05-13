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Количество лесных пожаров в Иркутской области значительно сократилось

13 мая 2019

По состоянию на 10:30 утра 12 мая на землях лесного фонда Иркутской области зарегистрирован один пожар площадью 10 га в Ангарском районе. В локализованном состоянии на текущие сутки перешел очаг на площади шесть тысяч гектаров, в том числе 300 га, не покрытых лесом, в Боханском районе. Также локализован природный пожар в Иркутском районе площадью 1250 га на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Действует три ранее зарегистрированные возгорания, все в Иркутском районе. Их общая площадь 2295 га, из которых 100 га, не покрытых лесом.

На ликвидации всех пожаров задействовано 59 пожарных-десантников, 158 сотрудников лесной охраны, 50 единиц наземной техники, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 


/ СИА /
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