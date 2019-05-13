Альфа-Банк обновил логотип

В рамках обновления айдентики Альфа-Банк представил логотип, основанный на шрифте Styrene A. Изменен как основной логотип, представляющий собой подчеркнутую литеру А, так и дополнительный, с названием банка.





Основная версия логотипа — обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений. Теперь логотип корректно растрируется при использовании в цифровой среде. Пластика литеры основана на графике фирменного шрифта, вместе они строят узнаваемую архитектуру бренда. В дополнительной версии логотипа на смену сложной и избыточной конструкции «А Альфа-Банк» пришел облегченный вариант, где литера А интегрирована в полное название.



«Новая айдентика позволит выстроить единую архитектуру бренда с продуктовым брендингом и саббрендами, — отметил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов. — При этом речь идет не о ребрендинге, а именно об обновлении. Прошлая версия лого была разработана под физические носители, обновленный логотип и шрифт гораздо лучше работают в цифровой среде».



Обновленная айдентика является внутренней разработкой Альфа-Банка. Консультантами выступили Илья Рудерман, Юрий Остроменцкий и шрифтовой магазин type.today.

«Мне очень нравилось прошлое изменение фирменного стиля Альфа-Банка, когда WollfsOllins представили концепт с подчеркнутой А. — комментирует сооснователь type.today Илья Рудерман. — Однако шрифтовая часть давно требовала обновления. Мы помогли обновить логотип, сделав шрифтовую часть плотнее и иначе ее сбалансировав. Я рад, что удалось, с одной стороны, сохранить завоевания предыдущего стиля, а с другой, вывести айдентику на современный уровень».

Замена логотипа будет происходить постепенно по мере ротации маркетинговых материалов. Новые офисы Альфа-Банка будут открываться в обновленной айдентике, вывески на действующих отделениях будут меняться в рамках планового ремонта. Во всех маркетинговых коммуникациях банка будет использоваться шрифт Styrene A.



Ранее Альфа-Банк менял фирменный стиль в 2006 году. Тогда был разработан логотип, состоящий из трех частей — уникального графического начертания слова «Альфа-Банк», большой литеры «А» и горизонтальной черты под этой буквой.

logo_AlfaBank.pdf, 1,8 МБ