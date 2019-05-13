Сбербанк вводит новый рублевый вклад «Красная гвоздика»

Сбербанк представляет новый промовклад в рублях «Красная гвоздика». Минимальная сумма промовклада — 10 тысяч рублей, максимальная сумма по вкладу — неограниченна. Сроки размещения вклада — от 6 до 18 месяцев. Ставка по промовкладу составит от 6,00% до 6,50% годовых в зависимости от срока вклада. Вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка, а также в удаленных каналах обслуживания до 15 мая 2019 года включительно.

В конце первоначального срока промовклада по 1 руб. на каждую полную тысячу рублей промовклада из суммы причисленных клиенту процентов Сбербанк перечисляет в качестве пожертвования в адрес благотворительного фонда «Память поколений».

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«К 9 Мая Сбербанк по традиции представляет специальное предложение по вкладам. Промовклад "Красная гвоздика" позволяет нашим клиентам разместить накопления под более привлекательные процентные ставки. Помимо этого, для нас важно предложить клиентам возможность не только выгодно сберегать, но и помочь ветеранам. Именно поэтому специальным дополнением к вкладу предусмотрены отчисления в благотворительный фонд».

Вклад «Красная гвоздика» можно открыть во всех отделениях Сбербанка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 15 мая 2019 года включительно.