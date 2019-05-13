На 13% больше собрали налогов в бюджет Иркутской области в 1 квартале 2019 года

Объем платежей в консолидированный бюджет Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в первом квартале 2019 года составил около 37 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 4 млрд рублей или 13 процентов. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ФНС Иркутской области.

При этом больше половины прироста приходится на налог на прибыль организаций. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают более 85%, региональные – свыше 8%, местные – 2% и специальные налоговые режимы – более 4 процентов.

Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено 48% мобилизованных доходов, и налог на доходы физических лиц – 35 процентов. Кроме того, доля имущественных налогов составила более 10%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – свыше 4%.

Платежи налога на прибыль организаций составили около 18 млрд рублей, что почти на 3 млрд рублей или 19% выше уровня аналогичного периода 2018 года. При этом одним из крупнейших предприятий региона перечислен налог и пени в сумме более миллиарда рублей по уточненным декларациям за 2015 - 2016 годы.

В консолидированный бюджет Иркутской области поступило 13 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Темп роста налога составил 111% (или более чем на 1 млрд рублей) и опережает темп роста фонда заработной платы за счет применения мер принудительного взыскания и контрольных мероприятий налоговых органов.

Также увеличение платежей наблюдается по налогам, исчисляемым по специальным налоговым режимам – на 119 млн рублей или 8%, по налогу на добычу полезных ископаемых – на 62 млн рублей или 28%, по акцизам – более чем на 4 млн рублей или 1 процент. Вместе с тем, снизились поступления по налогу на имущество организаций на 117 млн рублей или 4 процента.

Объем мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований составил около 6 млрд рублей, что на 467 млн рублей или 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 460 млн рублей или 13%; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 53 млн рублей или 17%; налогу на имущество физических лиц – на 25 млн рублей или 28 процентов. Снижение поступлений по земельному налогу на 20 млн рублей или 3% связано с ростом возвратов переплаты на расчетные счета предприятий на 24 млн рублей (крупнейшими плательщиками региона представлены уточненные налоговые декларации за 2015 год в связи с переоценкой кадастровой стоимости).